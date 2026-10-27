Balón de Oro 2026: señalan al 'culpable' por el que Lamine Yamal no ganó el premio

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, se quedó sin el Balón de Oro 2026 y desde France Football rompen el silencio al señalar a un 'culpable' y el motivo por el que Kane fue el galardonado.
La decepción para Yamal es importante, especialmente porque llegaba con grandes expectativas y argumentos para pelear por el reconocimiento. Su rendimiento individual, su protagonismo con el Barcelona y su influencia en los compromisos más importantes lo colocaban entre los principales candidatos
Lamine Yamal se vio decepcionado al momento que supo que Harry Kane había ganado el Balón de Oro 2026.
El tercer puesto representa otro reconocimiento a la extraordinaria proyección del atacante azulgrana, pero también prolonga una espera que el propio futbolista esperaba terminar. Con apenas una carrera en pleno crecimiento, Yamal ya se ha instalado entre los nombres más importantes del panorama mundial. No obstante, la consagración definitiva tendrá que esperar.
La consagración de Harry Kane fue uno de los grandes acontecimientos de la gala celebrada en Londres. El delantero inglés del Bayern Múnich conquistó el Balón de Oro 2026 después de firmar una temporada extraordinaria, en la que sus goles, su regularidad y su influencia ofensiva terminaron inclinando la balanza a su favor.
Con 33 años, el capitán de Inglaterra alcanzó uno de los mayores reconocimientos individuales de su carrera y se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.
Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, explicó que la pelea entre Kane y el delantero francés del Real Madrid fue especialmente cerrada. Incluso reveló que Mbappé estuvo al frente durante buena parte del proceso de votación, antes de que Kane remontara en la recta final.
La tercera posición de Lamine Yamal también dejó una explicación que rápidamente dio la vuelta al mundo.
Vincent Garcia, jefe editorial de France Football, señaló que el joven atacante del Barcelona pudo perder votos debido a la presencia de Rodri Hernández entre los candidatos, ya que ambos compartían protagonismo en la selección española.
Según el directivo editorial de France Football, el apoyo de los votantes se habría repartido entre varios futbolistas españoles, dificultando que uno sobresaliera claramente sobre el resto.
"Creo que, efectivamente, en el equipo español que fue campeón del mundo hubo un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri restó votos a Lamine Yamal en esta votación", explicó Garcia, en declaraciones recogidas por la prensa deportiva.
El responsable añadió que España destacó como un bloque y que esa circunstancia hizo más difícil identificar una actuación individual por encima de las demás.
La explicación abre el debate sobre cuánto puede influir el reparto de votos entre compañeros de selección en una elección individual. Yamal tenía argumentos para competir por el primer puesto, pero la presencia de otros futbolistas españoles bien valorados pudo dividir el respaldo que necesitaba para acercarse a Kane
Rodri, por su parte, terminó en la cuarta posición, justo detrás del joven delantero azulgrana Lamine Yamal.
Yamal perdió votos en el Balón de Oro debido a que parte de los votantes también respaldaron a Rodri Hernández, su compañero en la selección española y Barcelona. El mediocampista terminó en la cuarta posición, pero su presencia entre los candidatos habría influido en el resultado final al dividir las preferencias de quienes valoraban las actuaciones de los integrantes del combinado nacional.
Finalmente, Harry Kane se quedó con el galardón, Mbappé ocupó la segunda posición y Yamal tuvo que conformarse con el tercer puesto. El futbolista del Barcelona continúa consolidándose entre los mejores del mundo, pero tendrá que esperar otra oportunidad para conquistar el premio que se le sigue resistiendo.