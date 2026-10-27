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Honduras fortalece su presencia internacional con la mirada en el alto rendimiento deportivo

CONDEPOR pretende continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a modernizar el desarrollo deportivo del país, tomando como referencia experiencias internacionales que puedan adaptarse a la realidad hondureña.

27 de octubre de 2026 a las 14:28
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CONDEPOR pretende continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a modernizar el desarrollo deportivo del país, tomando como referencia experiencias internacionales que puedan adaptarse a la realidad hondureña.
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Honduras continúa dando pasos para fortalecer su presencia en el ámbito deportivo internacional, con una apuesta enfocada en mejorar las condiciones de preparación de sus atletas y avanzar hacia el alto rendimiento.
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En esa línea, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en el Foro Continental de las Américas de la Asociación de Centros de Alto Rendimiento Deportivo (ASPC).
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El encuentro se desarrolló los días 7 y 8 de octubre en Guatemala, reuniendo un espacio de intercambio internacional orientado al crecimiento del deporte de élite y al conocimiento de experiencias exitosas.
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La representación hondureña estuvo encabezada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien asistió en nombre del ministro Gerardo Fajardo, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo deportivo nacional.
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La participación permitió acercarse a modelos internacionales de preparación y conocer iniciativas que buscan mejorar el rendimiento de los deportistas mediante estructuras especializadas y mejores recursos.
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Aunque Honduras todavía no forma parte de la ASPC, este acercamiento representa una oportunidad para explorar una futura incorporación y establecer vínculos de cooperación con otros países.
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La intención es aprovechar estas experiencias para fortalecer los procesos de formación y preparación de los atletas hondureños, con una visión que permita elevar su competitividad en escenarios internacionales.
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Entre las prioridades de CONDEPOR figura la creación de espacios adecuados para que los deportistas puedan entrenar y desarrollar sus capacidades en condiciones óptimas.
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La propuesta contempla que los atletas dispongan de instalaciones apropiadas, pero también de servicios complementarios que favorezcan su preparación física y mental durante las distintas etapas de entrenamiento.
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En ese sentido, se busca impulsar centros que ofrezcan alojamiento digno, alimentación adecuada, atención especializada y acompañamiento integral para responder a las necesidades de cada deportista.
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