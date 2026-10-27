Honduras fortalece su presencia internacional con la mirada en el alto rendimiento deportivo

CONDEPOR pretende continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a modernizar el desarrollo deportivo del país, tomando como referencia experiencias internacionales que puedan adaptarse a la realidad hondureña.
Honduras continúa dando pasos para fortalecer su presencia en el ámbito deportivo internacional, con una apuesta enfocada en mejorar las condiciones de preparación de sus atletas y avanzar hacia el alto rendimiento.
En esa línea, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en el Foro Continental de las Américas de la Asociación de Centros de Alto Rendimiento Deportivo (ASPC).
El encuentro se desarrolló los días 7 y 8 de octubre en Guatemala, reuniendo un espacio de intercambio internacional orientado al crecimiento del deporte de élite y al conocimiento de experiencias exitosas.
La representación hondureña estuvo encabezada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien asistió en nombre del ministro Gerardo Fajardo, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo deportivo nacional.
La participación permitió acercarse a modelos internacionales de preparación y conocer iniciativas que buscan mejorar el rendimiento de los deportistas mediante estructuras especializadas y mejores recursos.
Aunque Honduras todavía no forma parte de la ASPC, este acercamiento representa una oportunidad para explorar una futura incorporación y establecer vínculos de cooperación con otros países.
La intención es aprovechar estas experiencias para fortalecer los procesos de formación y preparación de los atletas hondureños, con una visión que permita elevar su competitividad en escenarios internacionales.
Entre las prioridades de CONDEPOR figura la creación de espacios adecuados para que los deportistas puedan entrenar y desarrollar sus capacidades en condiciones óptimas.
La propuesta contempla que los atletas dispongan de instalaciones apropiadas, pero también de servicios complementarios que favorezcan su preparación física y mental durante las distintas etapas de entrenamiento.
En ese sentido, se busca impulsar centros que ofrezcan alojamiento digno, alimentación adecuada, atención especializada y acompañamiento integral para responder a las necesidades de cada deportista.