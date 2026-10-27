Flick aprueba sorpresivo fichaje: Barcelona activa la maquinaria para cerrarlo en enero

La prensa catalan informa que el equipo catalán tiene como prioridad un fichaje en el mercado invernal y que Hansi Flick dio el visto bueno. El futbolista tiene 20 años y su precio alcanza los 60 millones de euros.
Semana durísima para el Barcelona. El equpo azulgrana vivió días difíciles luego de perder el invicto en la temporada al caer contra el PSG en la Champions League y luego ver cómo el Real Madrid lo superaba en el Camp Nou.
A lo anterior se le suma el fuerte golpe que psicológico para Lamine Yamal. El extremo azulgrana era uno de los fuertes candidatos para ganar el Balón de Oro, pero que nuevamente se quedó al borde de conseguirlo, ya que Harry Kane fue el galardonado.
En medio de toda la situación que por ahora sacude a la plantilla del Barca, surge la información sobre el primer fichaje que ya aprobó el técnico Hansi Flick de cara al mercado invernal que abre sus puertas a partir de enero.
De acuerdo con la información que publica este martes el diario Sport, el entrenador de 61 años entiende que debe reforzar el equipo en la primera línea y uno de los fichajes que Joan Laporta y Deco tienen sobre la mesa proviene desde tierras alemanas.
La citada fuente asegura que el Barcelona ha puesto sus ojos firmemente en el mercado de la Bundesliga para dar un salto de calidad definitivo a su proyecto. La dirección deportiva ha situado como "objetivo prioritario" la contratación de Finn Jeltsch, el prometedor defensa alemán que actualmente milita en el Stuttgart.
Las excelentes actuaciones del zaguero de 20 años en las diferentes competencias han despertado un enorme interés en los despachos del Camp Nou, donde ya se trabaja en las fórmulas para asegurar su incorporación.
El gran impulsor de esta operación es Flick. El técnico conoce a la perfección el ecosistema futbolístico de su país natal y ha dado el visto bueno definitivo para que el conjunto catalán inicie las negociaciones formales.
Flick considera que el perfil de Jeltsch no solo aportará frescura y juventud a la plantilla, sino que dotará a la línea defensiva de un liderazgo y una presencia física necesarias para competir al máximo nivel en todos los torneos.
Desde el punto de vista táctico, Jeltsch encaja de forma milimétrica en la pizarra y propuesta de Flick.Destaca por su imponente velocidad en campo abierto y su intuición posicional, dos virtudes indispensables para sostener el arriesgado sistema de línea adelantada y presión asfixiante que caracteriza al Barça actual.
Asimismo, su pulcritud en la salida de balón y su capacidad para romper líneas mediante pases rasos lo convierten en el prototipo ideal de defensor moderno para el equipo blaugrana.
Aunque inicialmente la hoja de ruta contemplaba su fichaje par el próximo verano, la situación de la enfermería y las exigencias del calendario alteran los planes. Sport detalla que el Barcelona valoraseriamente adelantar la operación e intentar su fichaje en enero para encarar la fase decisiva del curso.
Sin embargo, el factor económico se presenta como el principal escollo para que la directiva logre llevarse al defensor. El Stuttgart es plenamente consciente del diamante en bruto que posee en sus filas y se ha remitido con firmeza a las condiciones de su contrato de larga duración.
La entidad alemana exige una cifra que supera los 60 millones de euros por su traspaso, una cantidad sumamente restrictiva para las arcas culés en mitad de la temporada liguera.
A pesar de que el Barcelona ha logrado normalizar su balance financiero, la flexibilidad salarial sigue vigilada con lupa. Comprometer un desembolso tan elevado en la ventana invernal obligaría al club a hilar muy fino, equilibrando la masa salarial o buscando ingresos extraordinarios que validen la inscripción del jugador.
Por si las dificultades financieras fueran pocas, los despachos del Camp Nou deberán librar una batalla encarnizada contra la aristocracia del fútbol europeo. Las soberbias actuaciones de Jeltsch no han pasado desapercibidas y clubes de la talla del Real Madrid, Liverpool y Arsenal también monitorizan al central con extremo detalle. De hecho, los clubes ingleses estarían en disposición de pujar con fuerza económica.