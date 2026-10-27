Futbolista conquistó a una mujer 20 años mayor: "La edad solo es un número"

El sonado romance que se está dando en Argentina con el colombiano Jaminton Campaz y una influencer que le dobla la edad. Ella rompió el silencio sobre la relación con el jugador ante los duros cuestionamientos.
Jaminton Campaz es un futbolista de 26 años que juega como extremo en Rosario Central de la Primera División de Argentina y forma parte de la selección colombiana desde 2021. Durante el pasado Mundial logró anotar un tanto en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.
Tras disputar la Copa del Mundo con el cuadro cafetero, Campaz estuvo muy cerca de abandonar Rosario Central y llegar al América de México. Sin embargo, por diversas cuestiones su traspaso nunca llegó a un entendimiento con los directivos del conjunto azteca.
Fue tanta la presión que ejerció el joven atacante para sumarse a las águilas que decidió declararse en "huelga" e incluso llegó a despedirse de sus compañeros de Rosario Central. Su único deseo era jugar en la Liga MX.
No obstante, Campaz nunca pudo concretar su fichaje por el América y luego tuvo que pedir disculpas a la institución y al plantel antes de volver a entrenar con su club, poniendo fin a una rebeldía que duró un par de días.
Después de ese frustrado intento por incorporarse al cuadro mexicano, el cafetero recuperó su nivel en Rosario, con el que ganó la Supercopa Internacional y marcha segundo en la tabla anual a falta de dos fechas.
Pero su nombre se ha hecho tendencia en las redes sociales no por su rendimiento en la liga argentina, sino porque durante las últimas horas se confirmó que mantiene un romance con una mujer 20 años mayor que él.
Gisela Gordillo, de 46 años, es la mujer que conquistó el corazón de Campaz. La relación fue confirmada por ambos en Instagram, aunque la exposición del jugador fue aún mayor porque su pareja es la madre de Tomás Holder, uno de los influencers más conocidos de Argentina y entrenador o participante de Gran Hermano.
Fueron justamente esos 20 años de diferencia entre los dos lo que desató diversos cuestionamientos, opiniones y comentarios de los usuarios y hasta algunos comunicadores en las redes sociales.
El revuelo fue tanto que Gisela se vio obligada a publicar un video para responder a todas aquellas personas que opinaban desde fuera sobre su noviazgo con el futbolista.
"¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven? Así sea de 5, 10 o 20 años de diferencia", arrancó la influencer argentina.
Y se volvió a preguntar: "¿Por qué siempre nos persiguen y nos prejuzgan? Cuando es al revés no pasa nada. Hay un montón de casos, pero si lo hacemos las mujeres ya estamos juzgadas. ¿Cuál es la diferencia?".
"El vecino de la esquina si sale con la piba, no pasa nada. Ahora, nosotras queremos probar un hombre más joven y es polémica. Qué hipocresía. Estamos en el 2026. La edad solo es un número", añadió la novia del jugador.
"Somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta. Aparte, puedo estar con alguien más joven", apuntó Gisela, para luego presumir de su figura.
La rosarina remató su descargo con una cruda reflexión, comparando su caso con el de varias celebridades argentinas que salen con mujeres notablemente menores. "A ellos los llaman 'ganadores', a nosotras nos quieren poner fecha de vencimiento. Spoiler: no va a pasar", sentenció de forma tajante.
Gisela Gordillo ya cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y asegura que se siente muy cómoda con su romance con Jaminton Campaz, el atacante colombiano que es menor 20 años.