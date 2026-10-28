Murió la mamá de Scaloni: causas de su deceso y la decisión del DT en Argentina

El caso más recordado ocurrió apenas 10 días después de aquel ACV en 2021, cuando la Albiceleste se consagró campeona de la Copa América en el Maracaná. En medio de los festejos, el DT conmovió al país al dedicarle el título con un mensaje directo: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando".