Murió la mamá de Scaloni: causas de su deceso y la decisión del DT en Argentina

La madre del entrenador argentino falleció ayer, pero la noticia se confirmó esta mañana. La AFA y su presidente 'Chiqui' Tapia acompañan a Scaloni en este duro momento.
El entorno de la selección de Argentina y el mundo del deporte se visten de luto este miércoles luego de confirmarse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, la madre del director técnico Lionel Scaloni, a los 74 años.
El deceso se produjo durante la noche del martes 27 en su residencia de Pujato, provincia de Santa Fe, localidad donde vivió toda su vida y crió a sus tres hijos. La noticia fue oficializada esta mañana, generando una inmediata ola de solidaridad y respeto hacia el entrenador de la Albiceleste.
Respecto a las causas de su fallecimiento, si bien no se emitió un parte médico oficial detallando el detonante final, se conoce que Marzetti batallaba contra un cuadro de salud muy complejo desde hacía unos cinco años.
Su situación médica se había vuelto sumamente delicada a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió una internación de urgencia y extensos tratamientos de rehabilitación. Desde aquel grave episodio, la mujer requería cuidados especiales continuos debido al progresivo deterioro de su organismo.
La salud de su madre siempre fue un tema de profunda sensibilidad para Scaloni, quien en reiteradas ocasiones expuso públicamente el dolor familiar que transitaba de forma paralela a sus mayores éxitos deportivos.
El caso más recordado ocurrió apenas 10 días después de aquel ACV en 2021, cuando la Albiceleste se consagró campeona de la Copa América en el Maracaná. En medio de los festejos, el DT conmovió al país al dedicarle el título con un mensaje directo: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando".
Posteriormente, durante las eliminatorias para el Mundial de Qatar, la preocupación del estratega no cesó y llegó a condicionar sus prioridades personales ante la prensa. En octubre de 2021, tras una victoria frente a Perú, un Scaloni visiblemente afectado declaró abiertamente que la situación familiar le impedía enfocarse plenamente en los compromisos deportivos.
"No estoy para pensar en el Mundial", expresaba rotundamente el técnico argentino. A pesar del desgaste emocional, Lionel ontinuó en su cargo guiando al equipo nacional hacia la gloria máxima tras derrotar a Francia en la que, posiblemente, sea la mejor final de una Copa del Mundo hasta la fecha.
Ante el trágico desenlace, la decisión inmediata del DT ha sido priorizar por completo su entorno familiar en este momento de duelo. Scaloni, que se encontraba fuera de su provincia natal al momento de recibir la dolorosa noticia, canceló de inmediato sus actividades planificadas para viajar de urgencia hacia Pujato.
Su prioridad absoluta en las próximas horas será acompañar a su padre Ángel, a sus hermanos Mauro y Corina, y refugiarse en la intimidad de su hogar para darle el último adiós a la mujer que le dio la vida.
Bajo esta misma premisa de resguardo y privacidad, la familia Scaloni determinó que las ceremonias de despedida y el velatorio se realicen bajo un carácter estrictamente íntimo y reservado. Los restos serán despedidos únicamente por su círculo familiar más cercano, evitando cualquier tipo de exposición pública.
El impacto de la pérdida trascendió rápidamente las fronteras de Pujato y motivó la reacción de las máximas autoridades institucionales del fútbol local. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias.
Acto seguido, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, dejó su propio mensaje. "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".
La figura de Eulalia Marzetti no solo era respetada por el legado de su hijo, sino por su propia trayectoria comunitaria, habiendo ejercido durante años como jueza de paz en el juzgado de Pujato.
Su deceso representa un golpe anímico sumamente duro para la estructura de selección argentina, que en los últimos meses también debió asimilar pérdidas de gran cercanía familiar dentro del plantel. Las muestras de afecto de los hinchas y de diversos clubes del fútbol mundial continúan multiplicándose en apoyo al DT.