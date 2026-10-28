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Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés

Así se vive la fiesta afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés previo al choque entre Olimpia vs Cartaginés.

28 de octubre de 2026 a las 18:04
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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¡Ya se vive el ambientazo afuera del Nacional! Así se vive la fiesta en las horas previas al Olimpia vs Cartaginés por la Copa Centroamericana.

 FOTOS: Erlin Varela | Carlos Castellanos
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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El Rey de Copas abrió las puertas del recinto para el ingreso de la afición merengue que estaba desde tempranas horas de la tarde.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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La barra de Olimpia se instaló a inmediaciones del Estadio Nacional para la respectiva caminata previo al choque entre Olimpia-Cartaginés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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El Lente DIEZ captó las mejores postales en la previa del Olimpia vs Cartaginés, por la semifinal
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Ellos fueron uno de los primeros aficionados de Olimpia que arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Olimpia y Cartaginés se miden en un horario inusual: a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Desde tempranas horas empezaron las enormes filas para ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés. El león quiere la remontada.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Olimpia ya prepara una verdadera fiesta para recibir a su equipo en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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El feudo capitalino tendrá un LLENAZO TOTAL en su capacidad. La fiesta está garantizada en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Ellos llegaron juntos al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Se viene una verdadera fiesta rojo, blanca y azul.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Olimpia está perdiendo en el marcador global, pero ganar por dos goles de diferencia lo meten a la gran final de la Copa Centroamericana.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Las familias olimpistas en el Estadio Nacional. Los leones posaron para el Lente DIEZ.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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La mascota del león no podía faltar en los aficionados olimpistas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Olimpia y Cartaginés se miden este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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El Estadio Nacional Chelato Uclés tendrá un llenazo total para el duelo entre Olimpia vs Cartaginés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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¡Rugeeeeeeeeeeeeee el León! Las máscaras de los aficionados del Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Ellos llegaron tres antes del inicio del Olimpia vs Cartaginés. ¡Amor por los colores melenudos!
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Olimpia tiene la misión de regresar a una final tras jugarla a finales de 2022 ante Alajuelense. Ojo, se podría dar nuevamente esa final.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Qué guapas se ven las capitalinas con la camiseta del Olimpia. Ojalá celebren la clasificación a la final.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Los aficionados de Olimpia están ilusionados con la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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Ellos vivirán un espectáculo total en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El Rey León quiere jugar la gran final.
Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés
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La Ultra Fiel instaló un mosaico espectacular con los colores del Olimpia. Así se verá antes del pitazo inicial en el Estadio Nacional.
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