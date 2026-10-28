Regalo de la Ultra Fiel a los aficionados y largas filas: así se vive el Olimpia-Cartaginés

¡Ya se vive el ambientazo afuera del Nacional! Así se vive la fiesta en las horas previas al Olimpia vs Cartaginés por la Copa Centroamericana.
El Rey de Copas abrió las puertas del recinto para el ingreso de la afición merengue que estaba desde tempranas horas de la tarde.
La barra de Olimpia se instaló a inmediaciones del Estadio Nacional para la respectiva caminata previo al choque entre Olimpia-Cartaginés.
El Lente DIEZ captó las mejores postales en la previa del Olimpia vs Cartaginés, por la semifinal
Ellos fueron uno de los primeros aficionados de Olimpia que arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Olimpia y Cartaginés se miden en un horario inusual: a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Desde tempranas horas empezaron las enormes filas para ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés. El león quiere la remontada.
Olimpia ya prepara una verdadera fiesta para recibir a su equipo en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El feudo capitalino tendrá un LLENAZO TOTAL en su capacidad. La fiesta está garantizada en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Ellos llegaron juntos al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Se viene una verdadera fiesta rojo, blanca y azul.
Olimpia está perdiendo en el marcador global, pero ganar por dos goles de diferencia lo meten a la gran final de la Copa Centroamericana.
Las familias olimpistas en el Estadio Nacional. Los leones posaron para el Lente DIEZ.
La mascota del león no podía faltar en los aficionados olimpistas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Olimpia y Cartaginés se miden este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El Estadio Nacional Chelato Uclés tendrá un llenazo total para el duelo entre Olimpia vs Cartaginés.
¡Rugeeeeeeeeeeeeee el León! Las máscaras de los aficionados del Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Ellos llegaron tres antes del inicio del Olimpia vs Cartaginés. ¡Amor por los colores melenudos!
Olimpia tiene la misión de regresar a una final tras jugarla a finales de 2022 ante Alajuelense. Ojo, se podría dar nuevamente esa final.
Qué guapas se ven las capitalinas con la camiseta del Olimpia. Ojalá celebren la clasificación a la final.
Los aficionados de Olimpia están ilusionados con la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana.
Ellos vivirán un espectáculo total en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El Rey León quiere jugar la gran final.
La Ultra Fiel instaló un mosaico espectacular con los colores del Olimpia. Así se verá antes del pitazo inicial en el Estadio Nacional.