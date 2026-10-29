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Los señalados de Olimpia que se quedan sin contrato tras el fracaso internacional

Olimpia vuelve a fracasar en la Copa Centroamericana tras caer ante Cartaginés y varios referentes del equipo podrían quedar fuera en diciembre: conocé la lista que se quedan sin contrato.

29 de octubre de 2026 a las 10:05
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Olimpia vuelve a fracasar en la Copa Centroamericana tras caer ante Cartaginés y varios referentes del equipo podrían quedar fuera en diciembre: conocé la lista que se quedan sin contrato.
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Olimpia quedó eliminado una vez más de la Copa Centroamericana de Concacaf, esta vez ante Cartaginés en las semifinales, luego de perder 3-2 en el marcador global en su propia casa.
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Los merengues recibieron un gol en el último minuto, cuando buscaban desesperadamente la remontada, ya que estaban quedando eliminados por el criterio del gol de visitante establecido en el reglamento de la CONCACAF.
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Cabe recordar que es la cuarta vez que los merengues fracasan en este torneo, por lo que la afición está molesta con su equipo, al que le exige un título internacional que, una vez más, no ha conseguido, a pesar del apoyo incondicional de sus seguidores.
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Ante esta situación, hay ciertos futbolistas que han sido señalados fuertemente por la afición tras quedar eliminados ante Cartaginés en su propia casa. Para sorpresa de muchos, algunos de ellos se quedan sin contrato en diciembre.
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Jorge Benguché es uno de los más señalados tras la eliminación, a pesar de haber anotado el gol que empató la serie. La afición salió molesta con el jugador por algunas ocasiones de gol que falló frente a la portería rival.
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El Toro se queda sin contrato al finalizar el Apertura 2026 y podría convertirse en agente libre para negociar con cualquier club, dentro o fuera del país. Sin embargo, también existe la posibilidad de que renueve su vínculo con los merengues.
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Edrick Menjívar es otro de los grandes señalados, luego de que el portero de los melenudos se fuera al ataque en la última jugada del partido y dejara la portería vacía. En esa misma acción cayó el gol que sentenció la clasificación de los brumosos.
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El guardameta hondureño también se queda sin contrato en diciembre y, tras el partido, fue consultado sobre su futuro, pero dejó clara su postura: "Yo soy feliz aquí, siempre lo he dicho. Esta es mi casa y habrá tiempo para sentarse y hablar de eso".
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Yustin Arboleda también ha sido criticado tras ser expulsado en la semifinal de ida por dos jugadas infantiles que dejaron a los melenudos con diez jugadores. En ese encuentro, Cartaginés tomó ventaja al imponerse por 1-0.
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El delantero nacionalizado hondureño se queda sin contrato y ya ha hablado de su futuro en ocasiones anteriores. Incluso, el presidente de Olimpia fue consultado al respecto y respondió: "Trataremos de conversar con él y con el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión posible".
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Edwin Rodríguez es uno de los pocos futbolistas que se lleva los elogios por dejarlo todo en la cancha. El jugador merengue está viviendo una gran temporada con los albos y es uno de los principales referentes del club actualmente.
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Con el nivel que está demostrando el dorsal número 8 de Olimpia, seguramente le lloverán ofertas, tanto nacionales como internacionales, para salir de la institución merengue, ya que quedará como agente libre en diciembre.
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Emanuel Hernández es otro de los futbolistas que recibe elogios por parte de la afición de Olimpia, pues se ha convertido en uno de los líderes de la zona defensiva y forma una muralla junto a Clinton Bennett.
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El defensor uruguayo también se queda sin contrato, pero la directiva del conjunto merengue buscará renovarle su vínculo, ya que ha sido clave en los partidos de Olimpia y ha dejado buenas actuaciones.
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La lista la cierra Eduardo Espinel, técnico de los albos, quien también se queda sin contrato en diciembre y ha sido criticado por su segundo fracaso consecutivo al frente de Olimpia en la Copa Centroamericana.
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Cabe mencionar que la directiva de los merengues quiere renovar al técnico uruguayo y darle continuidad a su ciclo, ya que ha formado jóvenes y, a pesar de no conseguir el título internacional, ha renovado la plantilla de los albos.
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Ahora, Olimpia ha quedado fuera del torneo centroamericano y se concentrará únicamente en la Liga Nacional de Honduras, luego de no conseguir la clasificación a la gran final. Sin embargo, la afición le exigía al equipo conquistar el título internacional, un objetivo que vuelve a quedar pendiente.
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