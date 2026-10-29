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¡Bandera Hondureña! Así se juramentó a los atletas catrachos rumbo a Dakar 2026

Esta destacada participación internacional representa una oportunidad histórica para el desarrollo del talento joven nacional.

29 de octubre de 2026 a las 18:42
¡Bandera Hondureña! Así se juramentó a los atletas catrachos rumbo a Dakar 2026
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¡A poner la bandera de Honduras en lo más alto! Así se juramentó a los atletas catrachos rumbo a Dakar 2026
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Las máximas autoridades del Comité Olímpico Hondureño y de CONDEPAH también dijeron presente en el emotivo evento.
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Durante la ceremonia se destacó el constante esfuerzo, disciplina y entrega demostrados por los jóvenes competidores.
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Desde CONDEPOR, bajo la gestión del ministro Gerardo Fajardo, se reafirmó el respaldo total a la delegación deportiva.
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Las autoridades expresaron sus mejores deseos de éxito para la delegación durante toda su travesía en suelo africano.
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Esta destacada participación internacional representa una oportunidad histórica para el desarrollo del talento joven nacional.
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Todo el país confía en que la bandera catracha flameará con enorme orgullo en las competencias de Dakar 2026.
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