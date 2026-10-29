¡Bandera Hondureña! Así se juramentó a los atletas catrachos rumbo a Dakar 2026

¡A poner la bandera de Honduras en lo más alto! Así se juramentó a los atletas catrachos rumbo a Dakar 2026
Las máximas autoridades del Comité Olímpico Hondureño y de CONDEPAH también dijeron presente en el emotivo evento.
Durante la ceremonia se destacó el constante esfuerzo, disciplina y entrega demostrados por los jóvenes competidores.
Desde CONDEPOR, bajo la gestión del ministro Gerardo Fajardo, se reafirmó el respaldo total a la delegación deportiva.
Las autoridades expresaron sus mejores deseos de éxito para la delegación durante toda su travesía en suelo africano.
Esta destacada participación internacional representa una oportunidad histórica para el desarrollo del talento joven nacional.
Todo el país confía en que la bandera catracha flameará con enorme orgullo en las competencias de Dakar 2026.