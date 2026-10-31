FOTOS: así quedó de destruida la cancha del Morazán tras recibir un concierto sin protección

La cancha híbrida del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula ha quedado destruida tras la realización de un concierto el sábado anterior y las autoridades la han cerrado para intentar repararla. Los daños son grandes ya estos terrenos cuestan millones.
Antes de los eventos como conciertos, así era de linda y espectacular la cancha del estadio Morazán siendo una de las mejores del país, pero en poco tiempo todo eso despareció.
El montaje de eventos como conciertos, ha dejando el engramillado con muchos daños debido a que no se usó la protección adecuada del terreno de juego.
Las autoridades de la Municipalidad han intentado reparar los daños rellenando de arena y tierra algunos sectores donde el pasto fue consumido debido a la ubicación de objetos que lo destruyeron.
Estas imágenes dan pesar, cuesta entender ver como quedó la cancha híbrida que costó más de 30 millones de lempiras que invirtió el gobierno anterior bajo la gestión de Mario Moncada como Director de Condepor.
Hace algunos meses, así lucía el escenario previo a los partidos de Copa Centroamericana que iba a disputar el Marathón.
El Olimpia también la usó como estadio de local en algunas ocasiones, pues muchos estaban maravillados con la calidad del terreno de juego.
El Morazán es un estadio cómodo para ir a ver fútbol ya que se encuentra en el corazón de San Pedro Sula con acceso desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad.
Su terreno de juego es cosa del pasado, aunque las autoridades de la Municipalidad de San Pedro Sula que dirige Roberto Contreras harán los esfuerzos para que vuelva a la normalidad.
Se instalaron algunos protectores para que la cancha no sufriera daños pero fueron en vano, las sillas se incrustaron en el terreno de juego lo que ocasionó daños, algunos serán difícil de reparar.
El estadio ha sido cerrado para intentar recuperarlo, pues esperan que dentro de un mes vuelva a estar en condiciones para recibir partidos de fútbol.
En la cabecera de Sol norte se montó el escenario donde se observa como se le pusieron algunas protecciones para no romper la malla de plástico que tiene la grama híbrida del Morazán.
Las tomas aéreas dejan al descubierto los daños que fueron encontrando cuando fueron desmontando todo el escenario del concierto donde cantó el guatemalteco, Ricardo Arjona.
En la cabezcera donde estába el escenario quedaron unos enormes agujeros que dejó el escenario y es la parte más maltratada del terreno de juego.
Así está en la actualidad la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula después de los daños sufridos tras el concierto de Ricardo Arjona.
La cancha tiene quedamada en gran porcentaje su grama natural que es la que es combinada con la malla de fibra plástica que hace que la textura del terreno no sufra daños.
No es la primera vez que el estadio Morazán ha sufrido daños; ya tiene secuelas de conciertos anteriores y la cancha ya no es la que se entregó para la práctica del fútbol.