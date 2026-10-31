Algunos fueron mundialistas: así lucen ahora los futbolistas catrachos en veteranos

Muchos futbolistas tras el retiro encuentran en la Liga de Veteranos una forma de seguir jugando al fútbol. Algunos, hace poco eran figura y ya están retirados, como el caso de Mario Martínez, el zurdo que brilló en Real España y fue Mundialista en Brasil 2014.
Allan Moisés Lalín: Comenzó su carrera jugando con el Victoria, luego llegó al Real España donde destacó siendo parte del equipo campeón en la temporada 2010.
Isaías Olariaga: Exdefensor del Real Sociedad de Tocoa. Llegó a Honduras procedente de Argentina y se quedó a vivir en el país. Juega con el Cosmos FC, un equipo que está lleno de exjugadores profesionales y que es finalista en la Liga de Veteranos.
Óscar Boniek García: Fue uno de los brillantes mediocampistas que destacó en el Olimpia, luego en el Houston Dynamo de la MLS. Actualmente milita en el Bayer FC, uno de los equipos estelares de la Liga de Veteranos de San Pedro Sula. Boniek fue mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con Honduras.
Carlos Oliva: De los finos mediocampistas que tuvo el país; jugó para Real España y Marathón y con ambos fue campeón. Fue mundialista con Honduras en el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999. Se le recuerda por anotarle un gol a Iker Castillas, portero de la Selección de España.
Edgar Álvarez: El Mosky, de los mejores jugadores que ha tenido el país. Brilló en el fútbol italiano con el Cagliari, la Roma, Bari y Palermo, todos en Serie A. También militó en el Platense y ahora con más años y un poquito de pancita, destaca en veteranos.
Este es Bayer FC, un equipo lleno de exjugadores de primera división. ¿Los reconoces a todos? Aquí está Gerson Rodas, el jugador que le dio a Honduras la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Hendry Thomas: Conocido como el Doctor. Fue un brillante y aguerrido mediocampista del Olimpia. Luego pasó a jugar en la Premier League de Inglaterra con el Wigan. Es una de las figuras del Bayer FC que el próximo sábado estará disputando la final de la Liga de Veteranos.
Ian Bryan Osorio: Exjugador del Platense de Puerto Cortés, fue un destacado mediocampista que ahora está jugando en Veteranos en San Pedro Sula.
Jerry Palacios: Mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fue un delantero que destacó en Olimpia, Motagua, Marathón y Vida. También en el extranjero siendo uno de los que dejó huella en Costa Rica jugando para Liga Deportiva Alajuelense.
Jhonny Palacios: Defensor central que fue mundialista en Sudáfrica 2010. El zaguero también disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Su carrera la hizo en el Olimpia donde fue multicampeón.
José David Velásquez Colón: El único futbolista de la Liga Nacional que había que llamarlo por los dos nombres y apellidos para conocerlo; fue central de Vida, Victoria y Real España en Liga Nacional. También disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Kervin Jhonson: Se hizo conocido tras disputar dos grandes torneos con el Deportes Savio donde era el goleador; eso le valió para ser fichado por el Real España. Ahora juega con el Cosmos FC, finalista en la Liga de Veteranos de San Pedro Sula.
Kevin Hernández: Portero campeón con Real España en los últimos tres campeonatos; fue una de las figuras de la Sub-23 de Honduras para clasificar a los Olímpicos de Beijin 2008. También estuvo en la Selección Mayor de Honduras en las eliminatorias del 2014. Juega en Boca Juniors.
Mario El Zurdo Martínez: El mediocampista fue uno de los que recientemente sorprendió con su retiro. Brilló jugando con Real España y Marathón; además militó en el extranjero en clubes como Anderlecht de Bélgica, Valerenga de Noruega, Seattle de la MLS, ENNPI de Egipto, Barcelona de Ecuador. Ahora juega en Cosmos FC.
Mario Martínez fue mundialista en Brasil 2014, además estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y disputó el Mundial Sub-20 de Egipo 2009. Es una de las figuras emegentes en los veteranos en San Pedro Sula.
Marvin Chávez: Conocido como El Hijo del Viento. Fue mundialista con Honduras en Brasil 2014 y su carrera en Honduras la hizo con Victoria y Marathón. El futbolista brilló en la MLS con el San José Earthquakes.
Rony Morales: Defensor zurdo, el último héroe del Platense que fue campeón en 2001. También fue seleccionado nacional en varias oportunidades. Su carrera la hizo con Platense y Olimpia.
Sergio Mendoza: El defensor que destacó jugando con Real España, Olimpia y Motagua, también fue mundialista en Sudáfrica 2010, así luce ahora defendiendo la camisa de Boca Juniors.
La Liga de Veteranos de San Pedro Sula tendrá la gran final del torneo de Copa el próximo Sábado 7 de noviembre entre Cosmos FC, liderado por Mario Martínez y el Bayer FC donde milita Boniek, Thomas, Marvin Chávez, entre otros.
Walter Hernández: Conocido como El Zurdo, era uno de los futbolistas con enorme pegada que destacó en el Platense, Olimpia, Real España. También militó en el extranjero vistiendo la camisa del Puebla de México.
Yull Narcizo Arzú: Portero que defendió la camisa del Real España y Marathón en sus mejores tiempos, ahora es uno de los guardametas que destaca en la Liga de Veteranos.