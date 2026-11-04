Nasry Asfura, presidente de Honduras, recibió regalo de crack del Real Madrid y su reacción

Crack del Real Madrid sorprendió al presidente de Honduras con un regalo que guardará muy bien. Esto ha pasado con Nasry Asfura.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue galardonado este miércoles 4 de noviembre con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Se trata de una de las máximas distinciones honoríficas concedidas por la administración autonómica española a mandatarios, dignatarios extranjeros y figuras de trascendencia global.
La entrega del alto reconocimiento estuvo a cargo de la titular del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. El acto oficial tuvo como escenario la histórica Real Casa de Correos —sede de la Presidencia regional—, ubicada en la emblemática Puerta del Sol.
Durante la ceremonia, Díaz Ayuso confirió la presea al mandatario hondureño en atención a su proyección en la escena internacional, al tiempo que reafirmó los lazos de amistad, diplomacia y cooperación que unen a Honduras con España.
En el marco de su agenda protocolaria en la capital española, el gobernante Nasry Asfura también fue objeto de un gesto especial por parte de una estrella del Real Madrid.
El viaje institucional de Asfura Zablah a suelo español responde a su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, evento que se celebra de manera simultánea con el XVI Foro Empresarial en la urbe madrileña.
La agenda diplomática incluyó una audiencia el pasado 3 de noviembre con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, además de un encuentro programado para este día con la comunidad de migrantes hondureños radicados en la capital.
Como parte de las anécdotas de su visita, el mandatario recibió un obsequio exclusivo signado por el delantero francés Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
El presente consistió en una camiseta oficial de la equipación merengue con la firma del astro galo, imagen que rápidamente comenzó a circular y ganar repercusión en las redes sociales.
Tras sostener la indumentaria deportiva autografiada, Asfura exhibió la prenda ante los medios y expresó su gratitud por la atención recibida durante su estancia en Madrid.
Curiosamente este momento del presidente de Honduras se da un día antes de Kervin Arriaga enfrente al Real Madrid por la Champions League.
El hondureño salta en el 11 titular y deberá defender a cracks como Vinicius, Bellingham o Mbappé.
Mbappé viene marcando goles y espera marcarle al equipo de Kervin Arriaga en la Champions.