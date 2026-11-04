Owono cae tras la decisión de la policía y revelan su estado ante la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono no ha soportado la situación y ha caído. Han revelado cómo se encuentra el arquero del Andorra. Esto ha decidido la policía.
Una profunda conmoción y un inmenso dolor han envuelto al mundo del fútbol tras la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. El futbolista madrileño, de 30 años, falleció luego de sufrir un fortísimo impacto durante el partido disputado este pasado lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El lamentable suceso ocurrió en medio de un balón dividido frente a Jesús Owono, guardameta del Andorra. Solo unas horas después del encuentro, el club tinerfeño confirmaba la muerte de Jesús de Miguel en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, centro al que fue trasladado de urgencia tras el incidente.
La noticia provocó una ola de consternación en toda la comunidad deportiva. El presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), Venancio Tomás Ndong Micha, lamentó profundamente lo ocurrido mediante una carta pública en la página web oficial del organismo.
En su comunicado, la federación destacó el impacto emocional que este accidente ha causado en su guardameta internacional. Señalan que Jesús Lázaro Owono, "como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo".
La carta firmada por Ndong Micha expresa el pesar institucional ante este trágico desenlace: "Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mío propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida".
El dirigente remarcó la importancia de la solidaridad en el deporte ante momentos insuperables. "El fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo. Queremos hacer llegar nuestro abrazo más solidario a su familia, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, quienes atraviesan horas de una tristeza indescriptible", indica Venancio Tomás Ndong Micha.
Asimismo, la máxima autoridad de la FEGUIFUT reiteró el respaldo absoluto hacia el arquero del Andorra tras la tragedia. El presidente señala que Jesús Owono "está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo" la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.
En el texto oficial se enfatiza la necesidad de arropar al joven deportista: "Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo".
Ndong Micha concluyó su emotivo mensaje garantizando apoyo integral para el guardameta: "Desde la Federación Ecuatoguineana de Futbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca", explica Venancio Tomás Ndong Micha en la carta publicada en la página web de la FEGUIFUT.
En el ámbito meramente deportivo, las consecuencias reglamentarias podrían ser severas para el portero del conjunto andorrano. Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión en la recta final del partido CD Tenerife - Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.
El desenlace de las heridas del atacante madrileño se produjo de manera fulminante. El jugador del Tenerife, que ingresó en urgencias en el hospital Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, falleció este martes a primera hora de la mañana.
Ante el escenario planteado por los hechos, los organismos rectores evalúan las sanciones disciplinarias pertinentes. El Comité de Competición de la RFEF, en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata las sanciones derivadas del epígrafe 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.
Dicha normativa especifica con claridad los rangos de castigo para acciones de esta naturaleza: "Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión d
Por otra parte, el suceso ha trascendido la esfera deportiva para entrar en el plano judicial. La Policía Nacional de España confirmó la apertura formal de una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades bajo la tipificación legal de un homicidio imprudente, dado que de acuerdo con la legislación vigente en España, cualquier fallecimiento derivado de causas no naturales, incluidos los accidentes fortuitos en el ámbito deportivo o de otra índole, queda estrictamente sujeto a una investigación judicial obligatoria.