Owono cae tras la decisión de la policía y revelan su estado ante la muerte de Jesús de Miguel

El dirigente remarcó la importancia de la solidaridad en el deporte ante momentos insuperables. "El fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo. Queremos hacer llegar nuestro abrazo más solidario a su familia, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, quienes atraviesan horas de una tristeza indescriptible", indica Venancio Tomás Ndong Micha.