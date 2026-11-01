Extécnico de Cristiano vuelve a destrozarlo: "Desde que el Madrid lo vendió, se acabó"

A casi cuatro años de uno de los conflictos más resonantes del Manchester United, el técnico Erik ten Hag volvió disparar contra Cristiano Ronaldo durante una entrevista concedida a ESPN Países Bajos, donde asegura que la trayectoria en la máxima categoría del portugués terminó mucho antes de su conflictiva segunda etapa en Old Trafford, apuntando directamente a un declive físico irreversible. El entrenador neerlandés, que actualmente trabaja como director deportivo del FC Twente, reconoció la enorme carrera de Cristiano, aunque rápidamente marcó lo que considera el principal problema de su última etapa en el United.

"Todos los equipos grandes tienen que aceptar a los grandes jugadores, pero el jugador también tiene que ponerse al servicio del equipo. Ese fue precisamente el problema con Cristiano", explicó Ten Hag, quien también destacó que sus compañeros lo admiraban y estaban dispuestos a trabajar para él. Sin embargo, el extécnico del United no se quedó solamente en el funcionamiento colectivo y lanzó una de sus frases más polémicas al referirse al presente futbolístico de Cristiano. "La realidad es que durante los últimos siete u ocho años simplemente ya no puede rendir. Desde que el Real Madrid lo vendió a a la Juventus, prácticamente se acabó. De hecho, la mayor fortaleza del Real Madrid es que siempre saben el momento perfecto para despedirse de un jugador... y ese también fue el caso", aseguró. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Una afirmación que pone bajo la lupa una etapa de la carrera de Cristiano en la que, pese a sus números goleadores, el entrenador considera que ya no conseguía ofrecer las mismas prestaciones futbolísticas que lo llevaron a convertirse en una de las grandes figuras de la historia.

🚨 Erik ten Hag to ESPN NL: “Since Real Madrid sold Cristiano Ronaldo to Juventus, it was effectively over”.“In fact, Real Madrid’s greatest strength is that they always know the perfect time to part ways with a player... and that was the case too”. https://t.co/LTMlLU6STI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2026

De esta manera, Ten Hag utilizó la salida de Cristiano del conjunto merengue como ejemplo de una decisión que, desde su perspectiva, el Manchester United no tomó a tiempo. Las críticas también apuntaron directamente a la preparación física del delantero durante su segunda etapa en Old Trafford. Ten Hag explicó que, cuando asumió como DT, mantuvo una conversación con el luso para explicarle el funcionamiento que pretendía implementar y el rol que tendría dentro del equipo. Sin embargo, asegura que Cristiano no consiguió responder a las exigencias que demandaba la competencia. "Ya no podía exigirse al máximo, soportar el dolor y darlo todo cada día para ponerse en forma", manifestó el el técnico, quien consideraba indispensable alcanzar determinados niveles físicos para competir en la Premier y Champions League.

Ten Hag defendió su postura frente a quienes cuestionaron sus exigencias hacia una figura de semejante trayectoria. Según explicó, nunca pretendió que Cristiano realizara una presión constante, sino que pudiera cumplir con las funciones propias de su posición y llegar en condiciones al área rival. Incluso señala que utilizó datos y registros físicos para mostrarle a CR7 cuáles eran las exigencias que debía cumplir: "Le mostrás lo que se necesita y le presentás argumentos que se sostienen. Después le mostrás las pruebas. Es muy claro". Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una ruptura que tuvo su punto más caliente en noviembre de 2022, cuando Cristiano concedió una explosiva entrevista a Piers Morgan y reveló sentirse traicionado por los 'Red Devils'.