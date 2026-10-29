¿CR7 junto a Messi? Los 12 confirmados por Carlos Tévez para su despedida

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) y será transmitido en vivo por la señal de ESPN . Aunque el delantero colgó los botines en junio de 2022 a los 38 años, recién ahora logró acomodar los tiempos y la logística para reunir a sus grandes amigos y compañeros de toda la vida.

El mundo de Boca Juniors y los amantes del buen fútbol se preparan para vivir una jornada inolvidable. Después de mucha espera, Carlos Tevez confirmó cuándo y cómo será su partido de homenaje oficial, titulado “Adiós Apache” , bajo el lema "de alcanzapelotas a leyenda" .



En una entrevista reciente junto a su excompañero del Manchester United, Rio Ferdinand, el ídolo xeneize revolucionó a los hinchas al confirmar la presencia de dos de los máximos exponentes de la historia del fútbol argentino:

“Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró Tevez, garantizando un momento histórico sobre el césped de La Bombonera.

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A la lista de figuras confirmadas y proyectadas se suman nombres rutilantes del fútbol internacional y local que prometen hacer vibrar el estadio:

Además de Rio Ferdinand, se espera la llegada de históricos de Europa como los arqueros Gianluigi Buffon (con quien compartió vestuario en la Juventus) y Edwin van der Sar, además de Patrice Evra, Arturo Vidal, y glorias del Manchester United como Wayne Rooney y Paul Scholes.

El sueño con Cristiano Ronaldo: la buena relación entre el Apache y el portugués mantiene la ilusión de verlo pisar suelo argentino por primera vez. De hecho, su calendario con el Al Nassr de Arabia Saudita lo favorece, ya que su equipo jugará por última vez el 14 de diciembre y luego entrará en un receso competitivo hasta febrero de 2027. Entre risas, Tevez había comentado tiempo atrás: "A Cristiano lo voy a buscar yo".