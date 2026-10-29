FIFA no lo sumó: CR7 marcó triplete y estos goles le faltan para los 1,000 ¿Y Messi?

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número y ratifica su vigencia como un definidor implacable, quedando cada vez más cerca de sellar una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol profesional.

Con su brillante triplete de este jueves frente al Al-Kholood, el delantero portugués ha alcanzado la impresionante cifra de 985 goles en su carrera, colocándose oficialmente a tan solo 15 anotaciones de distancia de la legendaria y ansiada marca de los 1,000 festejos.

El camino hacia este hito monumental se vio recientemente envuelto en una significativa controversia con la FIFA debido al partido del pasado 23 de octubre contra el Al-Faisaly, donde un remate de cabeza del luso rebotó en el defensor Andrei Girotto antes de cruzar la línea de meta.



Mientras que el sitio oficial de la Saudi Pro League validó y mantuvo el tanto en el registro personal del delantero, el apartado de Match Centre de la FIFA decidió catalogar la jugada como un autogol de Girotto, restándole momentáneamente una anotación a la cuenta oficial del astro portugués.

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A pesar de este pulso institucional y de la falta de un comunicado unificado entre la liga local y el organismo rector, el ritmo demoledor del atacante en el terreno de juego no se detiene y continúa achicando el margen de manera contundente.

En la disputa histórica por convertirse en el primer ser humano en rebasar el millar de goles, Lionel Messi se mantiene en la segunda posición con 936 anotaciones en 1,183 partidos oficiales, ubicándose a 49 dianas de distancia de la marca de Cristiano.