CR7 manda a callar a todos tras ganarle el BOAT a Messi: "También es de ustedes"

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los reflectores tras ser elegido ganador del BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos) en una votación mundial en la que superó a Lionel Messi y otras leyendas del fútbol mundial. El portugués no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes lo respaldaron y compartió un mensaje en sus redes sociales, donde dejó claro que este reconocimiento también pertenece a los aficionados.

"¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es suyo", escribió CR7, quien sigue en la lucha por alcanzar los 1,000 goles en su carrera profesional. El delantero ha estado más activo en redes sociales en los últimos tiempos, incluso respondiendo a publicaciones de otros futbolistas y esta vez aprovechó la distinción para reconocer el apoyo recibido. 'El Bicho' se impuso en una votación en la que también figuraban grandes nombres de la historia del fútbol, entre ellos Messi, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan, todos referentes que dejaron huella en el deporte. Según los datos proporcionados por France Football, participaron 5,009 personas en la elección, que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las grandes figuras que han marcado distintas generaciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE