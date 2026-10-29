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CR7 manda a callar a todos tras ganarle el BOAT a Messi: "También es de ustedes"

Cristiano Ronaldo superó a Messi en la votación del BOAT y agradeció a los aficionados con un mensaje en sus redes sociales.

CR7 manda a callar a todos tras ganarle el BOAT a Messi: También es de ustedes

El delantero portugués fue el ganador del Balón de Oro de todos los tiempos, según France Football.
29 de octubre de 2026 a las 08:21

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los reflectores tras ser elegido ganador del BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos) en una votación mundial en la que superó a Lionel Messi y otras leyendas del fútbol mundial.

El portugués no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes lo respaldaron y compartió un mensaje en sus redes sociales, donde dejó claro que este reconocimiento también pertenece a los aficionados.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo superó a Messi y gana el B.O.A.T.

"¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es suyo", escribió CR7, quien sigue en la lucha por alcanzar los 1,000 goles en su carrera profesional. El delantero ha estado más activo en redes sociales en los últimos tiempos, incluso respondiendo a publicaciones de otros futbolistas y esta vez aprovechó la distinción para reconocer el apoyo recibido.

'El Bicho' se impuso en una votación en la que también figuraban grandes nombres de la historia del fútbol, entre ellos Messi, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan, todos referentes que dejaron huella en el deporte.

Según los datos proporcionados por France Football, participaron 5,009 personas en la elección, que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las grandes figuras que han marcado distintas generaciones.

Mientras CR7 le ganó el BOAT a Messi, esta decisión tomó Portugal con su leyenda

El reconocimiento a Cristiano Ronaldo se debe una de las mejores temporadas de su carrera: la campaña 2007-2008 con el Manchester United. En aquel curso, el portugués marcó 42 goles en todas las competiciones y fue una pieza clave para conquistar la Premier League y la Champions League. Además, ganó la Bota de Oro con 31 goles en la liga inglesa y sumó títulos como la Community Shield.

Aquella temporada terminó siendo determinante para su trayectoria, ya que le permitió conquistar el primer Balón de Oro de su carrera. Ahora, con este nuevo reconocimiento, CR7 vuelve a situarse en el centro del mundo tras ganárselo a Messi y otras grandes figuras.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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