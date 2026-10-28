Neymar recibe duro golpe: el castigo luego de ser expulsado por la 'Ley Vinicius'

La segunda comisión disciplinaria del Tribunal Superior de la Justicia Deportiva sancionó al camisa 10 por "violar" la llamada 'Ley Vinícius' , que castiga a los futbolistas que se tapan la boca para hablar en el campo y que se aplica en los torneos brasileños. La decisión aún puede ser recurrida al pleno del tribunal.

La Justicia Deportiva de Brasil sancionó este miércoles a Neymar , delantero del Santos , con dos partidos de suspensión por taparse la boca mientras discutía con un rival durante un encuentro del Campeonato Brasileño .

Neymar fue expulsado con roja directa antes de iniciarse la segunda mitad del partido del Brasileirão entre Santos y Bahía, disputado el sábado pasado en el estadio Vila Belmiro (1-1).

El exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) mantenía una discusión con el centrocampista del Bahía Rodrigo Nestor, con el que ya había tenido un encontronazo en la primera mitad, cuando en un momento determinado se tapó la boca para decirle algo.

Nestor se fue inmediatamente hacia el árbitro para contarle lo sucedido. El colegiado dijo que no vio nada, pero el VAR le avisó y 'Ney' fue expulsado ipso facto.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además, el acta del árbitro registró que, tras recibir la tarjeta roja, el atacante "corrió hacia el banquillo del equipo visitante para enfrentarse a su rival y tuvo que ser sujetado por sus compañeros".

El instructor del caso, Delmiro Campos, describió el comportamiento de la estrella del Santos como un "acto de ocultar lo que se dice, lo que vulnera la transparencia de la competición y la ética deportiva".

"Desde un punto de vista objetivo, el gesto de taparse la boca en un contexto de enfrentamiento dirigido al rival y la conciencia de la ilicitud son incuestionables", aseveró.