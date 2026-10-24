Ley Vinicius: Neymar se tapó la boca, se fue expulsado y revela lo que dijo

El conflicto en la cancha comenzó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el atacante recibió una fuerte falta por parte de Rodrigo Nestor. Lejos de calmarse, Neymar reaccionó de inmediato lanzándole el balón a su rival, lo que desató una fuerte discusión y obligó al árbitro Sávio Pereira Sampaio a amonestar a ambos futbolistas con tarjeta amarilla.

Una insólita situación se vivió en el fútbol brasileño durante el partido entre Santos y Bahía, correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao. El delantero Neymar protagonizó una expulsión que rápidamente dio de qué hablar en todo el deporte, dejando a su equipo con un jugador menos antes de comenzar la segunda mitad del encuentro.

Las tensiones continuaron al finalizar los primeros 45 minutos, con el marcador parcial 1-0 a favor de Bahía. Al regresar del descanso para encarar el complemento, los jugadores volvieron a cruzarse de palabras en el túnel o camino al campo, manteniendo un intercambio verbal muy tenso que encendió las alarmas del cuerpo arbitral.

Ante esta situación, el juez principal decidió aplicar el protocolo conocido como "Ley Vini Jr.", el cual se enfoca en sancionar las expresiones ofensivas y los insultos ocultos durante los partidos. Para esto, el árbitro acudió a revisar las imágenes del VAR, donde se observó claramente al delantero brasileño tapándose la boca mientras le hablaba a su contrincante.

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Tras la revisión en el monitor, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa a Neymar. Con este panorama, el delantero dejó a Santos en desventaja numérica para la segunda parte del compromiso, complicando aún más las aspiraciones de su equipo que ya perdía por la mínima diferencia.

Más allá de este partido, la sanción dejó otra consecuencia importante para el calendario del club. Con la expulsión, Neymar quedó totalmente descartado para el esperado clásico ante Palmeiras del próximo miércoles 28 de octubre, un duelo oficial que de todas formas ya se iba a perder por acumulación de tarjetas amarillas.