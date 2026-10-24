NY Red Bull de David Ruiz amargó a Messi y el Inter Miami en la MLS

Un gol en propia puerta de Casemiro en el minuto siete y otro del sueco Emil Forsberg en el tiempo añadido castigaron a un Inter Miami que evitó un revés más abultado gracias a varias paradas de mérito del canadiense Dayne St. Clair.

Leo Messi arrancó como suplente y saltó al campo en el minuto 56, sin poder evitar la derrota por 2-0 del Inter Miami ante los New York Red Bulls, en un partido de la MLS marcado por los errores en la salida de balón del equipo de Florida y un larguero de Telasco Segovia en la recta final.

El portero evitó que la derrota fuera una goleada. Respondió a los intentos de Ronald Donkor y, tras el descanso, negó dos veces el gol al mexicano Jorge Ruvalcaba, antes de detener también un remate de Eric Maxim Choupo-Moting.

El Inter Miami acumuló imprecisiones al iniciar las jugadas desde atrás y concedió ocasiones a un rival que encontró espacios para amenazar mucho antes de sentenciar.

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La entrada de Messi , en sustitución de Riquelme Fillipi, no bastó para cambiar el resultado. El argentino se incorporó con su equipo ya por detrás y buscó un empate que estuvo especialmente cerca en el minuto 84.

Tras una parada de Ethan Horvath a Santiago Morales, el venezolano Telasco Segovia estrelló un remate en el larguero, en una de las mejores oportunidades visitantes.

Del posible empate se pasó al 2-0 definitivo. Forsberg, que había entrado en el minuto 85, cerró el encuentro en el 91 a pase de Cameron Harper.