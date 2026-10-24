Andy Nájar y Bryan Acosta ganan el título Supporters’ Shield de la MLS con Nashville

El Nashville SC firmó una página dorada en su historia al proclamarse oficialmente campeón del Supporters’ Shield 2026, galardón que consagra al club con el mejor registro de la temporada regular en la Major League Soccer. El conjunto de Tennessee amarró el histórico trofeo tras imponerse con solvencia por 2-0 en su visita al CF Montréal, sellando matemáticamente un rendimiento extraordinario que los consolida en la cima del fútbol estadounidense. Andy Nájar fue titular mientras que Bryan Acosta ingresó de cambio a los 69 minutos. Ver: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA MLS El catracho Andy Nájar fue pieza clave en el funcionamiento colectivo del equipo para sostener el ritmo competitivo, mantener la solidez defensiva y asegurar este logro sin precedentes en su trayectoria por la MLS. Mientras que Acosta, todavía no asegura la titularidad.

YOUR TEAM. YOUR CITY.YOUR REGULAR SEASON CHAMPIONS 🏆 https://t.co/Bqt0fN4G5N — Nashville SC (@NashvilleSC) October 24, 2026

Bajo la dirección técnica de B.J. Callaghan, la escuadra de Nashville amarró el primer Supporters’ Shield de su historia y confirmó su dominio absoluto a lo largo del certamen. La victoria sabatina dejó sin opciones matemáticas a sus más cercanos perseguidores en la tabla general, ratificando la constancia y el volumen de juego exhibidos semana a semana. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La conquista de este título honorífico otorga beneficios de enorme trascendencia deportiva de cara a la recta final del año y la planificación del próximo curso internacional. Al finalizar en la cúspide de la clasificación general, la institución asegura su boleto directo a la prestigiosa CONCACAF Champions Cup y garantiza la ventaja de cerrar en casa todas las llaves eliminatorias durante los playoffs.