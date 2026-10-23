Al descubierto: los motivos que alejaron a Kervin Arriaga de la Selección

La bomba del día la soltó el técnico de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina, al revelar que Kervin Arriaga le solicitó no ser convocado para los próximos compromisos y eso despertó muchos comentarios entre los expertos y aficionados. Molina reveló que mantuvo una charla con el mediocampista del AEK de Atenas y éste le expuso unos temas personales que no lo dejaban estar en plena concentración con el equipo nacional.

"No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento", aseguró el DT. "Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo", añadió el seleccionador de 56 años. Sin embargo, Diario Diez tiene una versión más a fondo sobre esta polémica decisión y es que el 'Misilito' no está cómodo con todo el ambiente que se está generando entorno a la 'H'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Los motivos? Incomodidades como la no titularidad en duelos de la Nations League, la responsabilidad que le da la afición y prensa deportiva ante los malos resultados, son parte de que Arriaga medite esa pausa.