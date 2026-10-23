Al descubierto: los motivos que alejaron a Kervin Arriaga de la Selección

La bomba del día la soltó el técnico de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina, al revelar que Kervin Arriaga le solicitó no ser convocado para los próximos compromisos y eso despertó muchos comentarios entre los expertos y aficionados.
Molina reveló que mantuvo una charla con el mediocampista del AEK de Atenas y éste le expuso unos temas personales que no lo dejaban estar en plena concentración con el equipo nacional.
"No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento", aseguró el DT.
"Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo", añadió el seleccionador de 56 años.
Sin embargo, Diario Diez tiene una versión más a fondo sobre esta polémica decisión y es que el 'Misilito' no está cómodo con todo el ambiente que se está generando entorno a la 'H'.
¿Los motivos? Incomodidades como la no titularidad en duelos de la Nations League, la responsabilidad que le da la afición y prensa deportiva ante los malos resultados, son parte de que Arriaga medite esa pausa.
El exPlatense y Marathón no quiere estar con la Selección por tiempo indefinido, pero se debe mantener en acción con su club porque juega Liga y Champions League; precisamente disputó más de 80 minutos en la goleada que sufrió ante el Manchester City.
El AEK juega este sábado en casa frente al Panetolikos por la séptima jornada del campeonato local, donde marcha en la cuarta posición con 14 puntos.
Kervin suma siete partipaciones con el conjunto griego desde su llegada en el pasado mercado de verano y registra una asistencia.