La fuerte revelación de Pinto sobre Carlo Costly: “Quería mandarme”

Jorge Luis Pinto volvió a recordar uno de los episodios que marcaron su paso por la Selección Nacional de Honduras, cuando asumió el reto de llevar a la Bicolor al Mundial de Rusia 2018. En una entrevista, el entrenador colombiano habló sobre los problemas que enfrentó con Carlo Costly, uno de los delanteros más reconocidos del fútbol hondureño. El estratega sudamericano contó que durante su gestión hubo un futbolista que pretendía imponer sus propias condiciones dentro del grupo. Sin mencionar rodeos, Pinto identificó al experimentado atacante como el jugador que quería manejar ciertos aspectos de los entrenamientos a su conveniencia.

"En Honduras había uno que quería mandarme, era uno grandote, quería entrenar cuando quería. Era Carlo Costly. Quería hacer lo quería", expresó el técnico colombiano al recordar aquella situación que vivió durante su paso por el combinado catracho. Pinto también explicó que su postura frente al delantero fue firme desde el primer momento, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que un jugador estuviera por encima de las normas establecidas para el equipo. El entrenador defendió su manera de trabajar y aseguró que mantuvo sus principios durante su etapa al frente de Honduras.