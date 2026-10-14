Honduras enfrentaría a otro sudamericano en noviembre: revelan dónde se jugaría

La Selección Nacional de Honduras podría volver a enfrentarse a Perú en una nueva prueba internacional durante el mes de noviembre. El periodista peruano César Miranda reveló información sobre la planificación de los próximos compromisos de la Bicolor sudamericana, que tendría en agenda dos partidos amistosos como parte de su preparación. De acuerdo con la información difundida por SD Sports, la Federación Peruana de Fútbol definió las sedes para estos encuentros y la ciudad de Arequipa no estaría contemplada para albergar los compromisos. Perú recibirá a Bolivia el próximo 13 de noviembre en Lima, mientras que cuatro días después, el 17, se mediría ante Honduras.

La publicación señala que el segundo encuentro tendría como escenario la ciudad de Cusco, ubicada a aproximadamente 3,399 metros sobre el nivel del mar. La altitud sería uno de los factores considerados para la elección de la sede, debido a las exigencias que representaría para el combinado centroamericano afrontar un partido en esas condiciones. Este posible enfrentamiento representaría una nueva oportunidad para que Honduras mida su nivel ante un rival sudamericano, en un compromiso que también serviría para continuar con el proceso de preparación de cara a los próximos desafíos internacionales. Sin embargo, la información sobre el encuentro debe considerarse como una versión periodística mientras se espera una confirmación oficial de las federaciones involucradas.