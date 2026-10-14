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Honduras enfrentaría a otro sudamericano en noviembre: revelan dónde se jugaría

La Selección de Honduras viajaría a Sudamérica para encarar el amistoso en noviembre.

Honduras enfrentaría a otro sudamericano en noviembre: revelan dónde se jugaría

Honduras se medría a rival de Conmebol para el mes de noviembre.

14 de octubre de 2026 a las 11:36

La Selección Nacional de Honduras podría volver a enfrentarse a Perú en una nueva prueba internacional durante el mes de noviembre. El periodista peruano César Miranda reveló información sobre la planificación de los próximos compromisos de la Bicolor sudamericana, que tendría en agenda dos partidos amistosos como parte de su preparación.

De acuerdo con la información difundida por SD Sports, la Federación Peruana de Fútbol definió las sedes para estos encuentros y la ciudad de Arequipa no estaría contemplada para albergar los compromisos. Perú recibirá a Bolivia el próximo 13 de noviembre en Lima, mientras que cuatro días después, el 17, se mediría ante Honduras.

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La publicación señala que el segundo encuentro tendría como escenario la ciudad de Cusco, ubicada a aproximadamente 3,399 metros sobre el nivel del mar. La altitud sería uno de los factores considerados para la elección de la sede, debido a las exigencias que representaría para el combinado centroamericano afrontar un partido en esas condiciones.

Este posible enfrentamiento representaría una nueva oportunidad para que Honduras mida su nivel ante un rival sudamericano, en un compromiso que también serviría para continuar con el proceso de preparación de cara a los próximos desafíos internacionales. Sin embargo, la información sobre el encuentro debe considerarse como una versión periodística mientras se espera una confirmación oficial de las federaciones involucradas.

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El antecedente más reciente entre ambas selecciones se produjo este año en Leganés, España, donde Honduras y Perú igualaron 2-2 en un partido amistoso. Aquel encuentro tuvo un significado especial para el equipo catracho, ya que marcó el debut del entrenador español José Francisco Molina al frente de la Selección Nacional.

Ahora, la posibilidad de un nuevo duelo entre hondureños y peruanos genera expectativa, especialmente por las condiciones geográficas en las que se disputaría el encuentro. De concretarse el amistoso del 17 de noviembre en Cusco, la Bicolor tendría una exigente prueba internacional, aunque todavía será necesario esperar el anuncio oficial para confirmar la fecha y la sede.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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