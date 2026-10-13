Honduras golea a Puerto Rico y termina en el quinto lugar del UNCAF Sub-16

La Selección Sub-16 de Honduras cerró su participación en el Torneo UNCAF FIFA Forward con una contundente victoria de 4-0 sobre Puerto Rico, resultado que le permitió quedarse con el quinto lugar del certamen internacional disputado en El Salvador.

La Bicolor mostró su poder ofensivo en el compromiso de consolación, con anotaciones de Marlon Cáceres, Hendry Ciguenza y un doblete de Keylor Maradiaga, quienes fueron protagonistas en el triunfo del combinado catracho.

El resultado representó un cierre positivo para Honduras, que buscaba recuperarse después de una fase de grupos complicada, en la que no logró asegurar su clasificación a la disputa por el título regional.