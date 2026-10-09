La Sub-16 de Honduras revive con una paliza en la segunda fecha del Torneo UNCAF de FIFA

La Selección Sub-16 de Honduras revivió con autoridad en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026. Tras un amargo debut a mitad de semana cayendo ante Guatemala, la escuadra catracha se sacudió las dudas este viernes al aplastar de forma contundente por 4-0 a Belice en la cancha sintética del Estadio Nacional Las Delicias. En el partido correspondiente a la segund fecha del Grupo A, el equipo dirigido por el estratega español Cristian Aleza saltó al terreno de juego con una postura sumamente agresiva, conscientes de que solo la victoria mantenía vivas sus aspiraciones en el certamen regional.

Desde los primeros compases, el combinado hondureño se adueñó de la posesión del balón y asfixió la salida del cuadro beliceño. La superioridad técnica y física de la "Mini H" se tradujo rápidamente en el marcador, permitiendo al cuerpo técnico rotar piezas y dosificar energías de cara a la última jornada de la fase de grupos. Los anotadores que le dieron el triunfo a la Bicolor fueron Kennet Meza (22', de penal), Josué Linares (47'), Kirian Manzano (76') y Said Canales (78'). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con este abultado 4-0, Honduras suma sus primeros tres puntos del campeonato y mejora significativamente su diferencia de goles, factor que podría resultar determinante para la clasificación. La escuadra nacional ahora se jugará el todo por el todo el próximo domingo a las 8:00 PM, cuando enfrente al anfitrión, El Salvador, en un duelo crucial que definirá el boleto a la final del certamen.

⏱️ FINAL DEL PARTIDO⚽️ Honduras 🇭🇳 4 🆚 0 🇧🇿 Belice🏟️ Estadio Las Delicias, 🇸🇻🏆 Torneo UNCAF - FIFA Forward#HU16 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/KJfRiG1sEa — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 9, 2026