¡Sin jugar la final! La Sub-16 de Honduras cayó ante El Salvador en el Torneo UNCAF de FIFA

La Selección Sub-16 de Honduras sufrió un duro revés al perder 2-1 ante su similar de El Salvador en el Estadio Las Delicias, un resultado que la dejó oficialmente fuera de la pelea por el título del Torneo UNCAF FIFA Forward. El equipo dirigido por el técnico español Cristian Aleza llegaba con la obligación de sumar un triunfo tras haber goleado previamente a Belice, pero el cmbinado local impuso condiciones para sellar el destino de la 'Mini H'.

El encuentro arrancó con una intensa disputa por el balón, pero fueron los salvadoreños quienes golpearon primero. Apenas al minuto 16, Sergio Mariona desató la locura en las gradas al firmar el 1-0 tras aprovechar un desajuste en la zaga hondureña. El equipo catracho no bajó los brazos y encontró la recompensa tras el descanso. En el minuto 50, Lucas Lederhandler conectó un centro para poner el 1-1 transitorio, devolviendo la esperanza a la Bicolor. Tras la igualdad, el partido se tornó ríspido y de ida y vuelta. Sin embargo, la balanza se inclinó definitivamente a favor de los anfitriones cuando Isaac Kofi mandó el balón al fondo de la red para decretar el 2-1 definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pese a los cambios y el empuje final, Honduras careció de claridad para romper el bloque defensivo rival.

¡FINAL DEL PARTIDO!⚽️ El Salvador 🇸🇻 2 🆚 1 🇭🇳 Honduras🏟️ Estadio Las Delicias, 🇸🇻🏆 Torneo UNCAF - FIFA Forward#HU16 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/gotFrKLTLS — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 12, 2026