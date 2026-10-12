"Nene" Obando cuestiona el bajo nivel de Honduras y de los legionarios: "Es deprimente"

El exentrenador del Motagua, César Obando, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el bajo nivel futbolístico de la Selección de Honduras y la falta de entrega que, a su criterio, muestran algunos legionarios cuando defienden la camiseta de la Bicolor. El estratega hondureño expresó su preocupación por el presente del combinado nacional y puso en duda que con el rendimiento actual alcance para competir al máximo nivel, tras entrevista con DIARIO DIEZ.

DECLARACIONES DEL NENE OBANDO

- ¿Continúa involucrado siempre con el equipo, proyectándose y dejando esas enseñanzas de todo lo que usted aprendió?

La verdad es que eso es lo que estamos haciendo aquí. Incluso tenemos una juvenil del equipo, la categoría juvenil, y aquí en la reserva, con Jocón, enseñando lo que hemos aprendido, lo que sabemos, y trasladándolo a los muchachos para que, cuando les toque su momento de estar en Primera, lo hagan de la mejor manera. Ese es el objetivo aquí: que los muchachos jueguen bien, que hagan las cosas bien, que hagan los movimientos, que hagan todo lo que se hace en un equipo de fútbol profesional. Así que eso es lo más importante para nosotros. - Su carrera, profe, y su legado, lógicamente, ¿le dan esa propiedad, esa potestad y ese conocimiento para poder enseñarles a estas nuevas generaciones, de las que se está requiriendo nuevo talento?

Sí, la verdad es que se requiere de mucho talento. Hemos perdido lo que es el talento individual, lo hemos perdido a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay que trabajar con estas nuevas generaciones, hay que enseñarles por dónde es el camino, el cuidado que se debe tener cuando ya están en estas instancias. Ya son semiprofesionales estos muchachos, y siempre hay que darles el seguimiento requerido para que puedan guiarse y llegar a lo que es la Primera División y las selecciones nacionales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

- Profe, ¿esto es un talento nato o realmente se debe ir puliendo? ¿Qué nos ha estado faltando?

Ambas cosas. La verdad es que no han salido tantos talentos natos, pero sí hay jugadores que se forman, que se hacen, que se disciplinan y que se someten a un trabajo para poder mejorar cada día. Siempre, yo creo que nos hace falta trabajo adecuado para poder mejorar a todos estos jóvenes y así sacar buenos futuros futbolistas. - Y le digo, profe, porque en estos momentos, inclusive, vemos en la Selección Nacional que hemos tenido que ir a buscar ese talento afuera. ¿Cómo visualiza usted eso?

Yo creo que tenemos futbolistas con mucho talento. Somos un país futbolero que, de repente, está trabajando no como se debe. Pero sí hay semilleros en toda la costa norte, en los equipos que siempre han sacado jugadores y que siguen sacándolos. Lamentablemente, no se trabaja como se debe. Yo creo que se puede trabajar muchísimo con la pelota. Hay jugadores que corren mucho, pero aquí lo importante es la pelota, la pelota, el buen movimiento y todas las acciones que se hacen en una cancha. Hay que mostrárselas a los jóvenes para que ya vayan sabiendo a lo que se van a someter en los primeros equipos, en la Primera División y en las selecciones nacionales. Así que eso es lo que nosotros queremos transmitir siempre.

- ¿Y qué piensa, profe, por ejemplo, de lo que se está viviendo en la Selección Nacional? Usted, con tanta experiencia, fue en su momento uno de esos líderes en las selecciones. Hoy, al ver la actualidad, ¿qué pasa por su cabeza?

La verdad es que a veces uno se decepciona, porque ver una Selección Nacional que no tenga alma, que no corra, que no sufra un partido, que no se divierta en un partido y que no divierta a la gente, yo creo que eso es deprimente. Pero yo soy de los que siguen creyendo que se puede mejorar, que se pueden hacer las cosas bien. No ha sido lo que queremos de estas selecciones; hemos quedado fuera en todos lados, hemos fracasado mucho ya. Así que yo creo que necesitamos un cambio en todos los aspectos para poder mejorar esto, para darle a la gente la oportunidad de disfrutar del buen fútbol. No estamos disfrutando del buen fútbol ni en la Liga Nacional ni en las selecciones. Así que esperamos que hagan los cambios quienes tienen que hacerlos para poder mejorar esto. - Y cuando usted me dice, profe, que no estamos disfrutando, ¿a qué se refiere?

Al fútbol, al fútbol en sí. Yo disfruto ver los equipos europeos y después usted va a ver uno de la Liga Nacional y se deprime un poco, porque ve cosas a veces muy lógicas en la cancha. Viene a ver partidos de fútbol de Primera División, de Segunda y de muchas categorías, y se nota que nos falta mucho para poder llegar a lo que realmente queremos. Creo que hemos retrocedido. Muchos países están avanzando; las islas están mejorando su condición física, que siempre han tenido, y ahora le han metido la pelotita. Han mejorado con la pelota y en lo táctico, y están superando a los equipos que supuestamente éramos los más grandes de Centroamérica. Nos han superado y lo han demostrado los resultados en este último torneo. Esperamos que eso cambie y se mejore. Nene, recuerdo que desde pequeño lo veía por televisión, profe. ¿Por qué hoy cuesta tanto que las selecciones tengan mayor control del balón, mejor posición y puedan dar tres o cuatro pases seguidos, además de hacer jugadas colectivas?

Cuesta mucho. Parece fácil, pero cuesta mucho, la verdad. Usted ve todos los fútboles europeos, cómo tienen la pelota, la posesión del balón, y nuestra Selección de Honduras no puede dar tres o cuatro pases seguidos; se complica mucho. Así que yo creo que eso hay que trabajarlo. Incluso los equipos, si usted mira, salen peloteando demasiado. Hay equipos que no juegan el balón al pie, que no tienen buen pie, que no hacen una triangulación, una pared. Se han perdido estas cosas. Entonces, yo creo que hay que retomarlas. Teníamos buen fútbol, teníamos buenos jugadores y hay que trabajar para poder mejorar y mostrarle a la gente que tenemos jugadores en este país. - Alguien me decía que ahora no ve ni siente que el jugador extranjero que viene juegue con amor a la camisa, como esos extranjeros de antes, que venían y se partían el alma aquí

Sí, la verdad es que era así, tal como usted lo dice. Así lo dice todo el mundo y así lo digo yo. Los extranjeros estaban ansiosos por venir a jugar aquí, por demostrar por qué estaban en Europa. Ahora no se ha visto eso. Lo han hecho muy bien allá en Europa, la verdad, los que están allá lo están haciendo bien, pero no nos han demostrado aquí ese amor a la Selección, ese amor a la camisa, para poder disfrutarlos también en Honduras, no solo en el extranjero. Queremos disfrutarlos aquí y poder tener una buena selección competitiva y clasificar a los mundiales que queremos.