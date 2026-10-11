Real España se baja a Olimpia y Marathón se rezaga en la tabla de la Liga Nacional

El Real España se adueñó de la cima de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, desplazando al Olimpia al segundo lugar después de nueve jornadas disputadas. La Máquina llegó a 21 puntos tras registrar seis triunfos y tres empates, manteniéndose invicto en el campeonato y aprovechando los resultados de sus principales perseguidores para colocarse en lo más alto de la clasificación. El conjunto aurinegro también sacó provecho del empate entre Marathón y Lobos UPNFM, un resultado que le permitió mantener distancia sobre los verdolagas, que ocupan la tercera posición con 18 unidades. Por su parte, el Olimpia quedó segundo con 20 puntos, mientras que el Monstruo Verde sigue al acecho con la intención de meterse nuevamente en la pelea por el liderato.

En la cuarta posición aparece Motagua con 16 puntos, seguido por Génesis y Olancho FC, ambos con 11 unidades, aunque los Potros tienen un partido pendiente. Más abajo se encuentra Estrella Roja con nueve puntos, la misma cantidad que Atlético Independiente y Lobos UPNFM, mientras que Platense suma ocho unidades y el CD Choloma acumula siete. En la parte baja de la clasificación, Juticalpa FC ocupa el último puesto con apenas seis puntos después de nueve partidos disputados. La lucha por acercarse a los puestos de liguilla continúa abierta, especialmente para los equipos que se encuentran en la zona media, donde una victoria puede provocar movimientos importantes en la tabla.