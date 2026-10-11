¿Nuevo destino? Choco Lozano deja el CAR del Olimpia y busca fichar por club de la MLS

El delantero hondureño Antony ‘Choco’ Lozano dejó de entrenar con el Olimpia luego de completar su proceso de recuperación en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari. DIARIO DIEZ conoció que el atacante se marchó de las instalaciones del conjunto merengue, una decisión que fue confirmada por el entrenador Eduardo Espinel. El estratega uruguayo reveló que el futbolista abandonó el club durante esta semana, por lo que ya no continuará trabajando con el plantel albo. Lozano había utilizado las instalaciones del equipo capitalino para avanzar en su recuperación física, después de atravesar un período complicado por las lesiones.

Ahora, el futuro del atacante catracho apunta hacia la Major League Soccer (MLS), donde tendrá la oportunidad de entrenar con Los Angeles FC (LAFC). El conjunto angelino evaluará las condiciones del delantero hondureño con miras a un posible fichaje de cara a la temporada 2027. Desde que quedó como agente libre, la prioridad de ‘Choco’ ha sido encontrar una oportunidad en el fútbol estadounidense. Su llegada a los entrenamientos del LAFC representa una posibilidad para volver a competir en una liga que conoce y en la que buscaría relanzar su carrera profesional.