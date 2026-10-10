Olimpia manda, Motagua escala y Marathón se estanca: tabla del Apertura 2026

La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras sigue avanzando y este sábado se disputaron tres nuevos duelos. Con los resultados de los juegos entre Génesis vs Olimpia, Motagua vs Choloma y UPNFM vs Marathón, hay modificaciones en la cima del torneo. Olimpia venció por la mínima a los caninos, por lo que escalaron al liderato tras llegar a 20 puntos. El segundo lugar lo ocupa Real España con 18 y Marathón perdió la chance de subir tras el empate sin goles ante Lobos. Los verdolagas son terceros con el mismo puntaje, pero los Aurinegros cuentan con su duelo pendiente de la fecha.

Motagua, pese a que triunfó en esta fecha ante Choloma (2-1), se mantiene en el cuarto puesto de la tabla, pero acorta distancia con respecto a la cima del Apertura 2026. Los Azules registran 16 puntos tras 9 jornadas. Sus más cercanos perseguidores son el Génesis FC con 11 y el Olancho FC, quinto y sexto respectivamente. De parte de los caninos, ya tuvieron acción y no pudieron sumar tras caer ante el Olimpia (0-1) en el Estadio Roberto Suazo Córdova. Del lado de los Potros, tendrán la posibilidad de escalar si este domingo consiguen un resultado positivo ante el Independiente de Siguatepeque. El Estrella Roja es séptimo con 9 unidades y también cuentan con su duelo pendiente de esta fecha. Recibirán al Real España en el Estadio Marcelo Tinoco a partir de las 3:00 pm. En el octavo se encuentra Independiente y Lobos UPNFM con la misma cantidad, este último luego del empate sin goles ante Marathón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Platense respiró un poco en esta jornada 9. Los 'Escualos' vencieron por 2-1 a Juticalpa en el Excélsior y salieron de fondo de la tabla de posiciones: ahora están ubicandos en el décimo puesto con 8 puntos. Le sigue Choloma con 7 y los canecheros se quedan en el último lugar con 6.

Resultados y juegos pendientes de la jornada 9 del Apertura 2026

Platense 2-1 Juticalpa FC

Génesis FC 0-1 Olimpia

Motagua 2-1 Choloma

Lobos UPNFM 0-0 Marathón

Estrella Roja vs Real España (Domingo 11 de octubre a las 3:00 pm)

Olancho FC vs Independiente ((Domingo 11 de octubre a las 5:15 pm)