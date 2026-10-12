Real España buscará romper 11 años de maleficio frente al Olimpia en Tegucigalpa

La Máquina del Real España afronta este jueves uno de los desafíos más exigentes del torneo Apertura. La Máquina visitará al Olimpia en Tegucigalpa con la misión de romper una racha de 11 años sin vencer a los albos en la capital hondureña y defender el liderato del campeonato. Los aurinegros llegan motivados a este compromiso, ahora bajo la dirección del entrenador español Juan Ignacio Martínez, conocido como JIM, quien tuvo un debut positivo el pasado fin de semana al conseguir una victoria por 1-0 frente a Estrella Roja de Danlí, El Paraíso.

Sin embargo, el reto que tiene por delante es mayúsculo. Olimpia acumula 24 partidos consecutivos sin perder ante Real España en Tegucigalpa, con un balance de 17 triunfos y siete empates. La última victoria aurinegra frente a los merengues en la capital se registró en 2015, cuando la Máquina se impuso por 2-1. Las estadísticas generales también favorecen al conjunto olimpista. De los 285 enfrentamientos disputados entre ambos clubes, Olimpia suma 113 victorias, Real España registra 62 y los restantes 110 terminaron en empate. En el apartado goleador, los albos contabilizan 339 anotaciones, frente a las 240 de los sampedranos.