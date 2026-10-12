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Real España buscará romper 11 años de maleficio frente al Olimpia en Tegucigalpa

Real España visita al Olimpia este jueves con 24 partidos sin ganar en Tegucigalpa. JIM quiere romper la sequía y sostener a la Máquina en la cima del Apertura hondureño.

Real España buscará romper 11 años de maleficio frente al Olimpia en Tegucigalpa

Real España llega como líder a la capital este jueves a buscar romper un maleficio que tiene frente al Olimpia con quien disputa la cima del Apertura.
12 de octubre de 2026 a las 15:35

La Máquina del Real España afronta este jueves uno de los desafíos más exigentes del torneo Apertura. La Máquina visitará al Olimpia en Tegucigalpa con la misión de romper una racha de 11 años sin vencer a los albos en la capital hondureña y defender el liderato del campeonato.

Los aurinegros llegan motivados a este compromiso, ahora bajo la dirección del entrenador español Juan Ignacio Martínez, conocido como JIM, quien tuvo un debut positivo el pasado fin de semana al conseguir una victoria por 1-0 frente a Estrella Roja de Danlí, El Paraíso.

Real España cumple ante Estrella Roja y recupera el liderato del Apertura

Sin embargo, el reto que tiene por delante es mayúsculo. Olimpia acumula 24 partidos consecutivos sin perder ante Real España en Tegucigalpa, con un balance de 17 triunfos y siete empates. La última victoria aurinegra frente a los merengues en la capital se registró en 2015, cuando la Máquina se impuso por 2-1.

Las estadísticas generales también favorecen al conjunto olimpista. De los 285 enfrentamientos disputados entre ambos clubes, Olimpia suma 113 victorias, Real España registra 62 y los restantes 110 terminaron en empate. En el apartado goleador, los albos contabilizan 339 anotaciones, frente a las 240 de los sampedranos.

El Club Olimpia viene de vencer al Génesis en La Paz para seguir a un punto de la Máquina.

El Club Olimpia viene de vencer al Génesis en La Paz para seguir a un punto de la Máquina.

La diferencia se acentúa cuando el escenario es Tegucigalpa. En 135 partidos disputados en la capital, Olimpia consiguió 66 triunfos, Real España apenas ganó 15 veces y hubo 54 empates. Números que reflejan la dificultad que tendrá la Máquina para terminar con su larga sequía ante uno de sus principales rivales.

Ahora, con JIM al mando y la motivación de mantenerse en lo más alto de la clasificación, Real España buscará cambiar la historia y dar un golpe de autoridad en territorio olimpista. El nuevo entrenador tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en una de las pruebas más exigentes del fútbol hondureño.

¿Podrá JIM terminar con 11 años de espera y conducir a Real España a una victoria que rompa la hegemonía del Olimpia en Tegucigalpa? La respuesta llegará este jueves, cuando ambos clubes vuelvan a protagonizar uno de los clásicos de mayor tradición en Honduras.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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