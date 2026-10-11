Estrella Roja vs Real España EN VIVO: hora y dónde ver el debut de JIM en Honduras

La jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llega a su fin este domingo 11 de octubre con un duelo crucial. A partir de las 3:00 de la tarde, el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, en El Paraíso, será el escenario donde el recién ascendido Estrella Roja mida fuerzas ante el histórico Real España, que estrena técnico en la figura de Juan Ignacio Martínez, conocido como JIM. Este enfrentamiento será el quinto y último de la fecha futbolera del fin de semana. La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Platense 2-1 sobre Juticalpa FC en Puerto Cortés, y continuó el sábado con la victoria de Olimpia 0-1 ante Génesis FC en La Paz, la remontada de Motagua 2-1 frente a CD Choloma en Tegucigalpa y el empate 0-0 entre Lobos UPNFM y Marathón en Choluteca.

El conjunto de Real España llega a este compromiso como uno de los clubes con mejor rendimiento del campeonato. Los aurinegros disputan la parte alta de la tabla de posiciones gracias a un registro invicto de cinco victorias y tres empates en sus ocho presentaciones anteriores. Sin embargo, la "Máquina" cayó de forma provisional al segundo puesto tras el triunfo sabatino de Olimpia sobre Génesis. A pesar de perder el liderato por unas horas, la escuadra sampedrana depende de sí misma, ya que una victoria ante el equipo danlidense la colocará de nuevo en la cúspide del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por otro lado, Estrella Roja saldrá a defender su casa con la firme convicción de pelear por un puesto en la liguilla. Los rojiblancos llegan a esta novena jornada en el séptimo lugar de la tabla con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas, por lo que un triunfo los meterá de lleno entre los primeros seis clasificados.