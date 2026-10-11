Olancho vs Independiente EN VIVO: hora y dónde ver la Liga Nacional

Los Potros intentarán hacer valer su condición de local para volver a celebrar un triunfo, luego de igualar sin goles frente a Génesis en La Paz durante la octava fecha. El equipo olanchano no encontró la fórmula para abrir el marcador en aquel encuentro, pero rescató una unidad que le permite seguir en la disputa por los primeros lugares del campeonato.

Olancho FC e Independiente cerrarán la actividad de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional con la misión de sumar una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación. Ambos clubes afrontarán este compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones positivas y aprovechar el regreso de la competencia tras la pausa por la fecha FIFA.

Del otro lado estará el Independiente de Siguatepeque, que buscará cambiar la imagen que dejó en su última presentación, cuando fue goleado 4-0 por Olimpia en Tegucigalpa. Las Panteras sufrieron un duro revés ante los Leones y ahora tendrán el desafío de mejorar su funcionamiento, especialmente en la zona defensiva, para competir ante los olanchanos.

A pesar de esa caída, el conjunto de Siguatepeque ocupa el octavo puesto de la tabla con nueve puntos, apenas dos menos que Olancho FC. Esa diferencia convierte el enfrentamiento en una oportunidad importante para recortar distancias, recuperar confianza y acercarse a los puestos de mayor protagonismo en el Apertura 2026.

El partido se disputará este domingo 11 de octubre a las 5:15 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, ubicado en Juticalpa. El árbitro capitalino David Carrasco será el encargado de dirigir las acciones en un duelo donde la contundencia ofensiva y la solidez defensiva podrían resultar determinantes para definir al ganador.