Sub-17 de Honduras llegó a España para amistosos y Girona confirma los legionarios

La Selección Sub-17 de Honduras ya se encuentra en España para afrontar una importante etapa de preparación de cara al Mundial de Catar 2026. La Bicolor juvenil aprovechará esta gira internacional para elevar su nivel competitivo y llegar en las mejores condiciones a una cita que reunirá a las principales promesas del fútbol mundial. Durante su estancia en territorio español, el combinado catracho disputará partidos de fogueo ante los equipos filiales del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Estos encuentros representarán una valiosa oportunidad para que los jóvenes futbolistas midan sus capacidades ante rivales de alto nivel formativo y fortalezcan su funcionamiento colectivo.

La delegación hondureña partió desde San Pedro Sula, mientras que los futbolistas que militan en clubes europeos se incorporarán al grupo directamente en España. De esta manera, el cuerpo técnico podrá completar la preparación con los jugadores convocados y trabajar en los últimos detalles antes de la cita mundialista.

❤️🤍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐒 🌍📌 Welson Jiménez, Alfredo Rodríguez i Manel Reixach, convocats amb la selecció d’Hondures S17.👏 Enhorabona, nois!#GFCAcadèmia #OrgullGironí https://t.co/rmRmgS3UtP — Girona FC Acadèmia (@GFCAcademia) October 13, 2026

El Mundial Sub-17 de Catar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con la participación de 48 selecciones. Honduras quedó ubicada en el Grupo L, donde tendrá como rivales a Japón, Serbia y Colombia, tres adversarios que pondrán a prueba el talento y la capacidad competitiva de la representación centroamericana. El primer desafío de la Bicolor será ante Serbia, el sábado 21 de noviembre, a las 6:30 de la mañana, hora hondureña. Será un partido clave para comenzar con confianza la fase de grupos y buscar los primeros puntos en una competencia en la que cada resultado puede marcar la diferencia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE