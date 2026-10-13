Jocón Reyes compara al Búho con Michel Salgado y tira con todo: "Estamos equivocándonos"

Milton “Jocón” Reyes, entrenador de las reservas del Motagua, lanzó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones en la Selección Nacional de Honduras y puso en duda los criterios utilizados para escoger a los futbolistas. El exjugador también salió en defensa de Cristopher “Búho” Meléndez, comparándolo con el histórico lateral del Real Madrid, Michel Salgado, al señalar que no todos los jugadores deben destacar por su técnica, sino que también cuentan el sacrificio, las ganas y el coraje dentro del campo. Además, aseguró que en el fútbol hondureño existe talento suficiente y que el problema está en saber elegir a los mejores.

LA ENTREVISTA

- Jocón, bueno, continúa esta lucha en este torneo de reservas

Sí, continuamos ahí trabajando con estos jóvenes, tratando de que vayan creciendo en la parte futbolística y en lo personal al mismo tiempo. Así que, bueno, gracias a Dios, hoy tuvimos un encuentro bastante complicado con el equipo de Choloma, un equipo aguerrido que no da un balón por perdido. La verdad, felicitarlos, felicitarlos porque se ve que ya en reservas hay algunos cambios. Veo que están tratando mejor a los jugadores, a los chicos de reserva, en cuanto al transporte. Andan una buena unidad y creo que de eso se trata: que el que va creciendo vaya teniendo esa comodidad, esa oportunidad de desarrollarse cómodamente en todos los ámbitos de este deporte.

- Has sido uno de los críticos en ese tema, Jocón. Siempre te he escuchado en ese aspecto porque cuidabas mucho, porque fuiste un jugador que no solamente jugaste aquí en el ámbito nacional, sino a nivel internacional

A veces, pues, hasta uno cae mal por lo que uno dice, pero, como te digo, estos chicos merecen algo mejor. Imagínate, este partido lo hacemos en el Nacional porque un día estos jóvenes van a jugar en ese estadio, pero esto a veces no lo entiende la parte que dirige nuestro fútbol. Entonces, es complicado, pero no pierdo la esperanza de un día volver a lo que fue reservas, jugar de preliminar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La verdad que yo tengo esa fe y ojalá se pueda dar. Se dio un clásico, ahorita se dio un partido de reserva de preliminar, pero no vas a poner a las 12 del día a jugar a estos chicos. ¿A qué estamos tirándoles? No, no, no, que es un chiste. Te digo, un chiste: los estás mandando a la guerra sin armas, pero yo tengo la fe de que sí, un día vamos a volver a lo que fue reservas cuando comenzó, que eran los preliminares que había, y dio frutos, dio frutos. Muchos jugadores que pasaron por ahí, que jugaban de preliminar, hay un montón en Liga Nacional. Olimpia tiene un montón de guirros que jugaron ahí, jugaron, quedaron campeones; todos ellos jugaron de preliminar. Entonces, a eso es a lo que nosotros le apuntamos y ojalá un día se pueda dar. - Hay que pulir mucho talento, Milton, porque vemos que esta nueva generación está queriendo buscar fuera de fronteras patrias. Hay que hacer mejor las escogencias, aquí hay material. ¿No compartís este tema?

No, señor, no, señor. - ¿Se está viendo de menos el talento de Honduras o qué piensas?

Yo tengo experiencias con los que vienen del extranjero cuando vienen aquí. Me vino uno de España, un extremo derecho, nada que ver. Y acá me venían a decir que traen un currículo que no tenés idea, pero acá la realidad es otra. Las escogencias, estamos equivocándonos. ¿Por qué? ¿Hay talento? ¿Cómo vas a decir que no hay talento y tenés un Platense que anda una selección, te digo, en reserva? ¿Cómo vas a decir que no hay talento? Claro que hay talento acá. En las escogencias estamos equivocándonos. - Muchos dicen que no queremos trabajar en lo nuestro y queremos ir a buscar algo ya pulido afuera. No sé, ¿qué piensas?

Son academias, hermano. Son academias. Es que entiendan eso: son academias. Allá, si tu hijo paga, va a estar en una academia. No, vaya, te voy a poner un ejemplo. Ahorita va a jugar contra Real Madrid y... Ojalá sea útil. Ojalá que esté equivocado, pero consultarle a Cocli, a Cocli Salgado, a ver si alguno de esos equipos... El FBO ha ido a jugar un montón de veces allá y ha barrido con todo. ¿Cómo vas a decir que no hay talento acá? Pregúntale a Cocli. ¿O estoy mintiendo yo? Porque Cocli ha ido a barrer ahí con los equipos de FBO que han armado y han ido a España. Entonces, ¿hay talento o no hay talento acá? Claro que hay. Hay que saber escoger. - Te consulto con una posición tuya que ha sido muy criticada, la del Búho Meléndez, que pertenece a Motagua. ¿Qué piensas vos de esa situación?

Creo que es un cipote que cumple con lo que el entrenador le pide. Y es uno de los burros que te da todo en el campo. Se sacrifica él. Puede tener limitaciones en la parte técnica, pero lo compensa con lo otro. No todos los equipos tienen que tener jugadores que técnicamente sean sobresalientes. En el Real Madrid, Michel Salgado era limitado y jugaba en el Real Madrid, entonces compensaba con lo otro. Tenía ganas, tenía garras, tenía coraje. Entonces, no. Yo creo que no debemos criticar tanto al jugador, sino las escogencias que hacemos.

- Y en esa posición, por ejemplo, tú que jugaste en esa posición y por eso te lo consulto, Milton, ¿hay pocas opciones en esa posición después de que se fue Nájar?

Solo aquí, en Liga Nacional, hay doce. Hay doce laterales derechos. - ¿De no ser el Búho para vos, por ejemplo?

Hay doce laterales derechos. - ¿Y qué tiene que escoger?

Porque puedo decirte: «No, que traigan el lateral derecho de Potros», pero si el entrenador de la Selección es el que toma las decisiones, ¿me entiendes? Aquí hay que parar y empezar a trabajar, a trabajar de verdad. No a entrenar, a trabajar. A trabajar. De eso se trata esto. - ¿Este proceso cómo lo ves?

Me deja mis dudas, te digo, me deja mis dudas. Yo soy de los que creen en los procesos, pero procesos serios. Se lo dije la otra vez a alguien ahí: es que no han presentado un proyecto. ¿O estoy equivocado? Yo no sé si a ustedes les han presentado un proyecto. Entonces, es un proyecto. De ahí empieza el proceso. ¿Cómo lo vas a desarrollar? - Y los resultados hoy por hoy, Milton, nos están dejando complicados. La gente como que ha perdido la paciencia

Yo te digo, yo no soy mucho de enfocarme en los resultados, ¿me entiendes?, en esas categorías menores, pero sí hay que ver el desarrollo de cada joven. Cada joven. Por eso te digo, no soy el dueño de la verdad. Puedo estar equivocado, pero yo, en mi punto de vista, estamos fallando en la escogencia, porque talento hay. - El Nene me decía el Nene: los extranjeros de antes, cuando venían, venían a dar el todo por el todo y estaban ansiosos de esperar una convocatoria. A los de hoy no les veo lo mismo

Es que es complicado, como te digo. Pero acá tenías también jugadores que tenían hambre por estar ahí. Cuando yo integré la Selección, yo jugaba en el ámbito local. No, él vaya a dar en el ámbito local. Ninrod Medina estaba en el ámbito local. Entonces, ¿cómo vas a decir que no hay talento? No, ¿para qué nos quedamos viendo para atrás nomás, para atrás, viviendo el pasado, el pasado? No, el pasado ya fue. Esto es lo que tenemos y hay que apoyar lo que tenemos. - ¿Con lo que se tiene, Jocón, crees que podemos soñar con el Mundial?

No. Solo que nos den unas 20 plazas aquí en la zona nuestra. Si nos fuimos ahorita, que teníamos cuatro disponibles, ya con México, Estados Unidos y Canadá ahí peleando, va a ser bien difícil. O sea, por eso te digo, hay que presentar un proyecto y no engañar a la gente. Por eso hay mala vibra y hay más comentarios negativos que positivos. Porque 2030, oíme, 2030 estamos a la vuelta de la esquina. Parece mentira. Estamos a la vuelta de la esquina. No podemos soñar así. - ¿Hay que pensar en grande?

Sí, hay que pensar en grande, pero con metas que sean alcanzables. - Jocón, y vemos que, por ejemplo, hoy ya las islas no son unas peritas en dulce

Han mejorado muchísimo, han mejorado muchísimo y nosotros nos hemos quedado, nos hemos quedado en muchos aspectos, en muchos aspectos. Más en la parte dirigencial de nuestro fútbol, los que toman decisiones. La verdad que ahí hemos quedado, porque fuimos a dos mundiales, ¿qué nos dejaron dos mundiales? No nos dejaron nada más. Muma en su momento quiso postularse ahí para la Federación de Fútbol. ¿Será que no tuvo cabida o al final no se animó?

No, es que el problema acá es que es más fácil ser presidente de la República. Para ser presidente de la Federación tenés que tener un montón de requisitos, y Muma no llena creo que ninguno. No, no es mentira, en serio. Hay un montón de requisitos para ser presidente de la Federación. Entonces, hay un montón de cosas.