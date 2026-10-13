¡Polémica! Rubilio Castillo demanda al Olancho FC ante la FIFA

Rubilio Castillo atraviesa una situación complicada en su carrera profesional luego de quedar al margen de Olancho FC y no entrar en los planes del equipo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El experimentado atacante ahora busca una respuesta fuera de las canchas ante el conflicto que mantiene con la institución olanchana.
El goleador hondureño no ha podido disputar ningún minuto ni ser inscrito para competir en el actual campeonato, una situación que lo llevó a tomar medidas legales. En las últimas horas trascendió que el futbolista acudió a las instancias correspondientes de la FIFA para defender sus intereses.
DEMANDA ANTE LA FIFA
Castillo presentó una demanda ante el Tribunal de Fútbol de la FIFA contra los Potros del Olancho FC, debido a un presunto incumplimiento contractual luego de que el club decidiera finalizar su vínculo laboral en agosto.
La determinación de la dirigencia olanchana se habría tomado después de analizar el estado físico del delantero y el período que necesitaría para recuperarse de una lesión. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el jugador, quien mostró su inconformidad con la medida adoptada por la institución.
Ante este escenario, el atacante catracho optó por trasladar el caso al máximo organismo del fútbol mundial, al considerar que la rescisión de su contrato afectó sus derechos laborales. Ahora, el proceso deberá seguir su curso y será la FIFA la encargada de analizar los argumentos presentados por ambas partes.
Esta no es la primera ocasión en que Rubilio Castillo acude a las instancias internacionales para resolver un conflicto contractual. Recientemente, el delantero obtuvo un fallo favorable relacionado con una deuda que mantenía pendiente el Deportivo Pereira de Colombia, un antecedente importante en su historial de disputas legales dentro del fútbol profesional.
La resolución del nuevo expediente podría representar implicaciones económicas y administrativas para Olancho FC, dependiendo del dictamen que emita el Tribunal de Fútbol de la FIFA. Mientras se desarrolla el procedimiento, el futuro deportivo de Castillo permanece en incertidumbre tras el conflicto que lo mantiene alejado de la actividad competitiva con los Potros.