¡Polémica! Rubilio Castillo demanda al Olancho FC ante la FIFA

Rubilio Castillo atraviesa una situación complicada en su carrera profesional luego de quedar al margen de Olancho FC y no entrar en los planes del equipo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El experimentado atacante ahora busca una respuesta fuera de las canchas ante el conflicto que mantiene con la institución olanchana. El goleador hondureño no ha podido disputar ningún minuto ni ser inscrito para competir en el actual campeonato, una situación que lo llevó a tomar medidas legales. En las últimas horas trascendió que el futbolista acudió a las instancias correspondientes de la FIFA para defender sus intereses.

DEMANDA ANTE LA FIFA

Castillo presentó una demanda ante el Tribunal de Fútbol de la FIFA contra los Potros del Olancho FC, debido a un presunto incumplimiento contractual luego de que el club decidiera finalizar su vínculo laboral en agosto. La determinación de la dirigencia olanchana se habría tomado después de analizar el estado físico del delantero y el período que necesitaría para recuperarse de una lesión. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el jugador, quien mostró su inconformidad con la medida adoptada por la institución. Ante este escenario, el atacante catracho optó por trasladar el caso al máximo organismo del fútbol mundial, al considerar que la rescisión de su contrato afectó sus derechos laborales. Ahora, el proceso deberá seguir su curso y será la FIFA la encargada de analizar los argumentos presentados por ambas partes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE