Onan se rinde ante Édrick y avisa a Real España por su invicto: "Vamos a quitárselo"

El portero de Olimpia, Onan Rodríguez, habló sobre la competencia que mantiene con Édrick Menjívar por la titularidad en el conjunto merengue y reconoció que, aunque la espera puede generar desesperación, trabaja día a día para estar preparado cuando llegue su oportunidad. El guardameta también destacó la importancia del clásico ante Real España, un duelo en el que los albos buscarán quedarse con los tres puntos, arrebatarle el invicto al conjunto aurinegro y pelear por el liderato de la Liga Nacional.

- Olimpia ha perdido solo un partido en la temporada jugando Copa y Liga; el Real España no ha perdido ninguno en Liga. ¿Qué se siente en Olimpia en la previa de enfrentar a un equipo que, al menos cuando se trata de no perder o de perder poco?

Contestando tu pregunta, va a ser un partido interesante, muy bonito, una pelea por el liderato. Siento yo que esos son los partidos que a uno como jugador le encanta jugar. Lo vibramos así, lo sentimos así; va a ser un lindo partido. Nos estamos preparando bien, tanto en la Liga como en Copa, para competir en las dos competencias y tratar de alcanzar el jueves el objetivo, que es el liderato, y seguir con paso firme. En este momento que el Real España viene en esa lista de muy buen torneo y ustedes lo reciben aquí en casa, ¿cómo visualizas este Real España, quizás el mejor en los últimos tiempos y desde que tú estabas ahí? ¿Cómo lo ves y a qué sabría, por ejemplo, quitarle ese invicto?

Vienen jugando bien, con buen sistema de juego; se complementan muy bien. Siento yo que va a ser un partido muy complicado, muy complejo, muy trabado, como todo clásico. No te sabría decir si es el mejor, no me considero a mí, pero sí es un rival difícil. Vamos a tratar, vamos a pelear por los tres puntos, vamos a quitárselos en la cancha y a tratar de jugar bien, jugar correcto en todas las líneas para poder llevarnos el triunfo el día jueves en casa. Después del jueves vamos a hablar y a ver quién queda arriba. ¿Qué crees que está faltando en el tema tuyo de porteros para que Honduras siga produciendo?

Siento yo que pasa mucho por las ligas menores. Ya no hay como el puesto de portero; es como el puesto más complejo, yo lo tomo así, más ingrato del fútbol. No sé por qué estoy en esta posición, pero aquí me puso Dios. Pero es lindo, es lindo, tiene otro saborcito. El puesto de nosotros tiene otro sabor, que es mucho sacrificio. Al final, solo uno juega en nuestra posición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y, como muchos colegas de mi profesión o compañeros, el que agarra este puesto no lo suelta. El vivo ejemplo de Edrick: ¿tuvo cuántos años para ser el titular? Y yo lo admiro por eso, por la disciplina y la persistencia que tuvo para llegar a lo que está ahora. A eso es a lo que me inspiro yo: a ser un portero constante, ser un portero de seguridad, que transmita confianza. Entonces, siento yo que el hambre, el hambre que uno pueda llegar a tener, porque este puesto es de paciencia y de tratar de no desesperarse. Uno es muy difícil. Uno de joven siempre quiere jugar, no te voy a decir que uno no se desespera, pero trato de mantener un equilibrio entre mente y cuerpo para poder, a la hora de que me toque y me den la oportunidad, estar a la altura de mi equipo, a la altura de mis compañeros y poder rendir de la mejor manera.

Para que puedan estar en una selección nacional o incluso salir del país, y hablando específicamente de tu proceso, vimos que en este partido que fuiste titular respondiste bien. ¿Qué porteros jóvenes ves que puedan llegar a ese nivel?

No te sabría decir a ciencia cierta quién es, porque no es como que haya mucho foco, pero sí hay varios. En el caso de Marathón, tiene un portero joven, creo yo; de ahí no te sabría decir. Como te digo, es un puesto complicado de sacar y de ver, porque no hay porteros. En Honduras, los dos grandes y de ahí Luis, Güity y otros nombres que ya hicieron, ya tienen su nombre, y no te podría decir otro portero más que yo haya visto o tal vez en segunda división hay. No hay ese foco para este puesto, pero sí tienen que haber y tenemos que darle un poquito más de realce a eso, porque Honduras está necesitando porteros a corto y a largo plazo. Siento yo que eso, no tengo una respuesta clara de quién es, pero sí esperemos que en un poco de tiempo salgan muchos y que haya muchos jugando y hondureños. ¿Y si el día de mañana Edrick dice: "Me voy al extranjero, me llegó mi turno"? ¿Onan está listo para asumir esa responsabilidad en el marco de Olimpia? ¿Y también soñás con defender el marco de la Selección Nacional, más allá de lo difícil y complejo que es esa posición que nos estás explicando?

Yo creo que nacimos listos. Esta posición es compleja, pero es lo lindo que tiene ser portero. Un entrenador me decía: uno de porteros maneja aquí el error. Entonces, yo tengo claro eso: me voy a equivocar. El que no se equivoca no llega a la grandeza, no llega al éxito, no llega a conseguir victorias grandes. Entonces, sé que me voy a equivocar, a la manera de seguir aprendiendo. Estoy listo, estoy preparado, estoy trabajando día a día para ese momento y, si a Edrick le toca zarpar al extranjero, pues Dios me lo bendiga, que siga haciendo su nombre más grande de lo que ya es y, Dios mediante, poder mi persona estar ahí con esa H en el pecho.