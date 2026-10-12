Comisión de Arbitraje admite error arbitral en el Motagua vs Choloma

Benigno Pineda dio a conocer sus valoraciones sobre el arbitraje hondureño después de disputarse la novena fecha del torneo de la Liga Nacional. El especialista de la Federación de Fútbol de Honduras examinó las actuaciones de los silbantes y el funcionamiento de la tecnología FVS durante los encuentros de la jornada. Pineda consideró que, en líneas generales, los árbitros tuvieron una buena participación en la mayoría de los escenarios deportivos. No obstante, reconoció que hubo una equivocación importante en el enfrentamiento entre Motagua y CD Choloma, específicamente en la jugada que terminó en el primer tanto de los azules.

El analista arbitral señaló que la anotación del conjunto capitalino debió ser invalidada debido a una posición adelantada del atacante. Según su explicación, la acción pasó inadvertida tanto para los jueces en el terreno de juego como para quienes tenían a su cargo la revisión mediante el video. "En el primer gol de Motagua, si miramos los detalles, el atacante tiene una pierna adelantada al recibir el balón. Con la tecnología disponible, ese gol realmente no debió contar", afirmó Pineda al referirse a la polémica jugada.