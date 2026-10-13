David Suazo reacciona a las polémicas declaraciones del 'Nene' Obando sobre la 'H'

David Suazo se pronunció sobre las recientes declaraciones de César 'El Nene' Obando, donde cuestionó en una entrevista para DIEZ el pobre nivel de la Selección de Honduras luego de su participación en la Concacaf Nations League. La 'H', dirigida por el español José Molina, quedó eliminada en la fase de grupos tras solamente conseguir 1 triunfo y 1 empate en cuatro fechas, aunque logró evitar el descenso y mantener la categoría en la Liga A.

Obando explicó que es "decepcionante" y "deprimente" ver al equipo nacional "sin alma, que no corra, que no sufra un partido, que no se divierta y que no divierta a la gente". El exfutbolista y extécnico de Motagua también subrayó que los algunos legionarios generalmente se lucen en sus respectivos clubes, pero al momento de sumarse a la Bicolor "no demuestran el amor" por vestir la camiseta. En ese contexto, Suazo brindó su opinión durante su intervención en 'Equipo F' de ESPN y explica que no hay futbolistas que no tengan amor por la Selección, sino que hay varios que no están teniendo el nivel que se requiere para formar parte de las convocatorias de Molina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"No hay jugador que no tenga amor por la Selección. Puedo aceptar que de repente tu nivel no es excelente y eso se ve reflejado en el equipo. Cuando todos los legionarios vienen se requiere que por lo menos rindan un 90%. Los que vienen de afuera que tengan ese plus", aseguró el exdelantero. "Los legionarios que ahorita participan con la Selección no todos están siendo titulares inamovibles en sus equipos. Cuando tú llegas, lo haces con otro ritmo totalmente diferente, que era contrario cuando estábamos nosotros. Casi todos éramos figuras y formábamos parte de ese 11 inicial. Nosotros jugábamos 40-60 partidos al año y, obviamente, nos presentábamos con un nivel totalmente diferente", apuntó Suazo. Para el 'Rey David', todos los seleccionados desean desempeñarse de la mejor manera, pero la realidad es que la mayoría no está teniendo la participación necesaria en sus clubes y eso le pasa factura al combinado catracho.