Arriaga fue burlado: Manchester City golea sin piedad al AEK en Champions League

Foden vuelve a ser Foden. Después de dos temporadas lejos del nivel con el que maravilló a Inglaterra, el talento del Manchester City recuperó su mejor versión con tres goles y una asistencia frente al AEK de Atenas del hondureño Kervin Arriaga (5-1), una actuación que prolongó su despertar tras marcar también ante el Ipswich y devolvió al primer plano a un jugador que parecía condenado a vivir a la sombra de su propio pasado. El internacional inglés Phil Foden, que pasó de ser elegido el mejor jugador de la Premier en 2024 a quedarse fuera del Mundial 2026, recuperó el protagonismo perdido durante dos cursos de altibajos. Frente al AEK volvió a exhibir su facilidad para asociarse y su instinto goleador, virtudes que parecían extraviadas hasta que cuatro tantos en apenas unos días devolvieron la sonrisa a un futbolista necesitado de reivindicarse.

Foden entró en el once de Enzo Maresca, que agitó el árbol de las rotaciones con ocho cambios respecto al equipo que derrotó al Ipswich. El técnico italiano, preocupado por la acumulación de esfuerzos, reservó de inicio a Haaland, con molestias en un pie y un tobillo, y entregó las llaves del ataque a Samba, un adolescente de 17 años que se estrenó como titular en la Champions League. El Manchester City, intratable en Inglaterra con siete victorias en las siete primeras jornadas, necesitaba trasladar su autoridad doméstica a una Champions League en la que todavía no terminaba de imponer su ley. La derrota por 2-4 ante el PSG obligaba al conjunto de Maresca a recuperar el paso frente a un adversario teóricamente asequible. El City convirtió la primera parte en un ejercicio de autoridad frente a un AEK desbordado por la superioridad de su rival. Monopolizó la posesión, instaló el juego en campo contrario y apenas concedió un respiro al conjunto griego. Por la izquierda, Allan se convirtió en una pesadilla con sus cambios de ritmo, su explosividad y su insistencia en el uno contra uno. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El dominio encontró recompensa a los doce minutos, cuando Enzo Fernández estrelló una falta en el larguero, el rechace golpeó en la espalda del guardameta Brignoli y el balón quedó muerto a los pies de Elliot Anderson, que solo tuvo que empujarlo a la red. Fue el primer gol con la camiseta del City del centrocampista inglés, por el que el club desembolsó 135 millones de euros al Nottingham Forest durante el verano. Lejos de levantar el pie, el City mantuvo su acoso. Allan volvió a exhibir su facilidad para romper líneas y rozó el segundo tanto con un disparo al larguero. El AEK sobrevivía como podía, sometido a una circulación de balón que le obligaba a perseguir sombras.