Los 3 villanos del Barcelona, error de Yamal, llanto y la noticia que celebra Real Madrid

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Los tres villanos del FC Barcelona, el horror de Lamine Yamal y la lesión quye celebra Real Madrid previo al clásico.
Dani Olmo salió lesionado en la mitad del primer tiempo. El jugador blaugrana se llevó las manos a la cabeza porque podría perderse el clásico ante Real Madrid.
El volante del Barcelona mostró su descontento. En su lugar ingresó el volante Fermin López. Olmo estaría prácticamente fuera del clásico.
Desiré Doué celebró a lo Cristiano Ronaldo. El francés le festejó con todo al FC Barcelona tras endosar el primer tanto.
Los rostros de los jugadores de FC Barcelona al ir perdiendo por la mínima en el medio tiempo del partido de Champions League.
El gol del PSG llegó a través de un error de Lamine Yamal en el área del Barcelona. Recuperó Joao Neves, le dio el balón a Doué, y el francés liquidó espectacular.
El juvenil Xavi Espart fue la figura inesperada del FC Barcelona, tras anotar el gol del empate en París. Golazo de derecha del lateral derecho blaugrana.
Spart tiene 19 años de edad y reemplazó la baja de Joules Koundé. El jugador blaugrana será el titular ante Real Madrid.
Xavi Spart lo gritó a todo pulmón en la casa del PSG. Fue un gran gol del lateral derecho del FC Barcelona.
Bernal fue una de las grandes sorpresas en el 11 titular del FC Barcelona ante el PSG por la fecha tres de la UEFA Champions League.
Spart reventó el arco del París Saint Germain para el 1-1 del FC Barcelona por la fecha tres de la UEFA Champions League.
Joan García, guardián del FC Barcelona, fue uno de los grandes héroes del conjunto blaugrana en París. Atajó más de siete acciones claras de gol.
Anthony Gordon fue uno de los villanos de la noche. El inglés no gravitó en el partidazo ante el PSG de Francia.
A pesar de anotar un golazo en la segunda parte, Lamine Yamal fue uno de los villanos en el FC Barcelona vs PSG.
La mirada de Hansi Flick lo decía todo tras la primera derrota de la temporada con el FC Barcelona. Barcelona perdió 4-2 ante el bicampeón.