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Los 3 villanos del Barcelona, error de Yamal, llanto y la noticia que celebra Real Madrid

Las polémicas y curiosidades que no viste de la jornada tres de la UEFA Champions League.

20 de octubre de 2026 a las 14:10
Los 3 villanos del Barcelona, error de Yamal, llanto y la noticia que celebra Real Madrid
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Los tres villanos del FC Barcelona, el horror de Lamine Yamal y la lesión quye celebra Real Madrid previo al clásico.
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Dani Olmo salió lesionado en la mitad del primer tiempo. El jugador blaugrana se llevó las manos a la cabeza porque podría perderse el clásico ante Real Madrid.
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El volante del Barcelona mostró su descontento. En su lugar ingresó el volante Fermin López. Olmo estaría prácticamente fuera del clásico.
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Desiré Doué celebró a lo Cristiano Ronaldo. El francés le festejó con todo al FC Barcelona tras endosar el primer tanto.

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Los rostros de los jugadores de FC Barcelona al ir perdiendo por la mínima en el medio tiempo del partido de Champions League.
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El gol del PSG llegó a través de un error de Lamine Yamal en el área del Barcelona. Recuperó Joao Neves, le dio el balón a Doué, y el francés liquidó espectacular.
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El juvenil Xavi Espart fue la figura inesperada del FC Barcelona, tras anotar el gol del empate en París. Golazo de derecha del lateral derecho blaugrana.
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Spart tiene 19 años de edad y reemplazó la baja de Joules Koundé. El jugador blaugrana será el titular ante Real Madrid.
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Xavi Spart lo gritó a todo pulmón en la casa del PSG. Fue un gran gol del lateral derecho del FC Barcelona.
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Bernal fue una de las grandes sorpresas en el 11 titular del FC Barcelona ante el PSG por la fecha tres de la UEFA Champions League.
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Spart reventó el arco del París Saint Germain para el 1-1 del FC Barcelona por la fecha tres de la UEFA Champions League.

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Joan García, guardián del FC Barcelona, fue uno de los grandes héroes del conjunto blaugrana en París. Atajó más de siete acciones claras de gol.
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Anthony Gordon fue uno de los villanos de la noche. El inglés no gravitó en el partidazo ante el PSG de Francia.

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A pesar de anotar un golazo en la segunda parte, Lamine Yamal fue uno de los villanos en el FC Barcelona vs PSG.
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La mirada de Hansi Flick lo decía todo tras la primera derrota de la temporada con el FC Barcelona. Barcelona perdió 4-2 ante el bicampeón.
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