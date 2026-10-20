Cherki dejó retratado a Kervin Arriaga y marcó golazo de clase mundial al AEK

El hondureño Kervin Arriaga fue protagonista en la paliza que recibió el AEK Athenas en la Champions League. El Misilito fue titular frente a la máquina inglesa, el Manchester City que le pasó por encima con una goleada de 5-1.
Y es que el catracho fue protagonista en varias acciones, jugando de titular por primera vez en su aventura por Grecia. Vivió varios momentos de tensión frente a las estrellas del City y en una de ellas quedó retratado, fue en el golazo que anotó el francés, Rayan Cherki.
En la jugada, Arriaga salió a la marca sin frenos y el francés lo recortó dejándolo retratado; luego sacó un exquisito remate para hacer el tercer gol del partido que en ese momento dejaba mal parado al cuadro griego.
Best show man goal ever🔥🔥🔥🔥 Cherki https://t.co/V5AzmPFWJP— 🌹Brownny___🔥 (@iam_Godwin2) October 20, 2026
Kervin salió de cambió a los 84 minutos del partido, pero recibió los abrazos del entrenador, pues jugó de contención y se encontró con un equipo que los arrolló a todos. En varias acciones también salió victorioso recuperando los balones, principalmente en el primer tiempo.
El AEK suma dos derrotas en la Champions League: inició venciendo 1-0 al LASK de Austria, luego cayó 3-1 frente al Shakhtar Donest de Ucrania y la dolorosa caída de este martes ante Manchester City. Su próximo juego será el 4 de noviembre que reciban en la capital griega al Real Madrid.