  1. Champions League

Cherki dejó retratado a Kervin Arriaga y marcó golazo de clase mundial al AEK

El hondureño Kervin Arriaga disputó su primer partido de titular con el AEK Athenas y lo hizo en la Champions League frente al poderoso Manchester City

Cherki dejó retratado a Kervin Arriaga y marcó golazo de clase mundial al AEK

Kervin Arriaga durante el partido frente al Manchester City en Inglaterra por la Champions League.

 Fotos: EFE
20 de octubre de 2026 a las 14:46

El hondureño Kervin Arriaga fue protagonista en la paliza que recibió el AEK Athenas en la Champions League. El Misilito fue titular frente a la máquina inglesa, el Manchester City que le pasó por encima con una goleada de 5-1.

Y es que el catracho fue protagonista en varias acciones, jugando de titular por primera vez en su aventura por Grecia. Vivió varios momentos de tensión frente a las estrellas del City y en una de ellas quedó retratado, fue en el golazo que anotó el francés, Rayan Cherki.

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En la jugada, Arriaga salió a la marca sin frenos y el francés lo recortó dejándolo retratado; luego sacó un exquisito remate para hacer el tercer gol del partido que en ese momento dejaba mal parado al cuadro griego.

Kervin salió de cambió a los 84 minutos del partido, pero recibió los abrazos del entrenador, pues jugó de contención y se encontró con un equipo que los arrolló a todos. En varias acciones también salió victorioso recuperando los balones, principalmente en el primer tiempo.

El AEK suma dos derrotas en la Champions League: inició venciendo 1-0 al LASK de Austria, luego cayó 3-1 frente al Shakhtar Donest de Ucrania y la dolorosa caída de este martes ante Manchester City. Su próximo juego será el 4 de noviembre que reciban en la capital griega al Real Madrid.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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