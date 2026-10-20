Cherki dejó retratado a Kervin Arriaga y marcó golazo de clase mundial al AEK

El hondureño Kervin Arriaga fue protagonista en la paliza que recibió el AEK Athenas en la Champions League. El Misilito fue titular frente a la máquina inglesa, el Manchester City que le pasó por encima con una goleada de 5-1.

Y es que el catracho fue protagonista en varias acciones, jugando de titular por primera vez en su aventura por Grecia. Vivió varios momentos de tensión frente a las estrellas del City y en una de ellas quedó retratado, fue en el golazo que anotó el francés, Rayan Cherki.