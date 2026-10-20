El histórico reto que tiene el AEK de Kervin Arriaga frente al Manchester City

El registro del Manchester City frente a rivales de Grecia es perfecto. El AEK será apenas el tercer club de ese país en cruzarse con los citizens en torneos UEFA, sumándose a una lista donde ya figuran el Aris de Salónica y el Olympiacos.

Manchester City afronta una nueva jornada europea con un ojo en la tabla y otro en su historial. El equipo dirigido por Enzo Maresca recibe al AEK de Atenas, donde milita el centrocampista hondureño Kervin Arriaga, en un partido donde la historia juega totalmente a favor de los locales, pero con el ingrediente de la presión tras su reciente tropiezo continental.





-Balance invicto: Tres victorias y un empate en cuatro enfrentamientos.

-Arco en cero: Siete goles a favor y ningún gol recibido.

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-Fortaleza en casa: Dos triunfos en el Etihad Stadium, ambos con marcador de 3-0.

-Efectividad en Champions: Dos partidos jugados en esta competición, dos victorias, cuatro goles anotados y cero en contra.



El ambiente en el vestuario inglés es contradictorio. Por un lado, el equipo marcha a ritmo arrollador en la Premier League tras vencer 3-2 al Ipswich Town, resultado que extendió a siete las victorias consecutivas en su arranque de temporada doméstica.

Sin embargo, el panorama europeo exige una reacción inmediata. La dolorosa derrota 2-4 sufrida en casa ante el PSG durante la segunda jornada dejó dudas que los de Enzo Maresca necesitan despejar ante su público.

Para este encuentro, los locales presentan dos bajas clave en su esquema:

-Antoine Semenyo: Descartado por completo tras sufrir una lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas unas ocho semanas.

-Erling Haaland: Llega entre algodones tras recibir un fuerte golpe en el pie y tobillo durante el último partido de liga.

-Dato histórico: Este compromiso será el partido número 150 del Manchester City en la Copa de Europa/Champions League (sin contar fases previas). Sus primeros 149 encuentros dejaron una cosecha de 83 victorias, 313 goles a favor y 180 en contra.