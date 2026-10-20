Patón Mejía: "Salía de la fiesta a las 5:00 AM, llegaba a traer el uniforme y me iba a entrenar"

Fue uno de los jugadores más queridos de Olimpia y revela cómo cayó en las garras del alcohol. Su duro relato sobre la situación.
Germán “Patón” Mejía se convirtió en uno de los mediocampistas reconocidos del fútbol hondureño.
Su carrera alcanzó uno de sus mejores momentos con el Olimpia, equipo con el que conquistó títulos nacionales y vivió grandes noches en el balompié catracho.
Sus grandes actuaciones dentro del terreno de juego lo llevaron a ser uno de los jugadores más queridos por la afición en ese momento.
Sin embargo, mientras disfrutaba de la gloria deportiva, fuera de las canchas comenzó a enfrentar una dura batalla contra el alcohol y las fiestas.
En reciente entrevista con Gustavo Roca Gol, decidió abrir su corazón y contar los duros momentos que vivió durante esa amarga etapa de su vida persona.
El futbolista reconoció que llegó a pasar noches enteras de fiesta antes de presentarse a los entrenamientos del equipo.
“Yo estaba tan mal que salía de los lugares a las 5:00 am y llegaba solo a traer el uniforme a la casa para irme al entreno”, confesó.
Aunque lograba rendir durante prácticas y partidos, Mejía sabía que aquel estilo de vida podía terminar perjudicando seriamente su carrera.
“Una vez iba de titular, pero no hice el viaje porque no pude llegar a entrenar”, reveló al recordar cómo sus excesos le hicieron perder oportunidades.
En 2021, el Patón sufrió uno de los golpes más duros de su vida con la muerte de su abuela, a quien consideraba su fanática número uno y su principal consejera.
“Cuando la perdí, pensé que los vicios llenarían ese vacío, pero estaba equivocado”, expresó al explicar cómo intentó afrontar aquella pérdida.
El mediocampista también descubrió que muchas de las personas que lo acompañaban durante sus noches de fiesta no eran verdaderos amigos, sino que se acercaban por su fama.
Mejía reconoció que sus excesos le construyeron una mala reputación que terminó cerrándole puertas en otros equipos del fútbol hondureño.
“Eso llega a oídos de todos los equipos y después nadie te quiere contratar”, admitió al reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones.
El exjugador de Olimpia también lamenta no haber tenido antes la mentalidad que posee actualmente, pues considera que pudo haber llegado más lejos, incluso a la Selección de Honduras.
Ahora, Germán Mejía asegura que ha cambiado su manera de vivir y que encontró en Dios la fuerza para superar los momentos más difíciles de su pasado.
“Gracias a Dios he cambiado mi vida y le he entregado mi ser a Jesucristo”, manifestó al hablar de su transformación personal y espiritual.
Actualmente, el Patón continúa su carrera en el Arsenal SAO, equipo de la segunda división de Honduras, donde busca escribir una nueva historia, lejos de los excesos y guiado por su fe en Dios.