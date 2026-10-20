Leyenda de Honduras visitó a Kervin Arriaga antes de medirse al City: "Gracias capi"

El volante hondureño Kervin Arriaga se encuentra viviendo momentos de alta exigencia en la UEFA Champions League. Este martes, su equipo, el AEK de Atenas, afronta una dura visita al Etihad Stadium para medirse ante el poderoso Manchester City por la tercera jornada del torneo continental. La llegada de la delegación griega a suelo inglés no pasó desapercibida, y una de las máximas leyendas del fútbol catracho aprovechó la ocasión para brindarle su apoyo. Maynor Figueroa llegó hasta el hotel de concentración del AEK de Atenas para charlar con Arriaga y compartir tiempo con él antes del trascidendetal compromiso.

El mediocampista catracho no dudó en mostrar su gratitud a través de sus redes sociales tras el emotivo reencuentro: "Gracias por la visita capi Maynor Figueroa. Respeto y admiración siempre", compartió Arriaga en su cuenta oficial de Instagram.