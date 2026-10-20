Gullit Peña impacta a todos con su nueva faceta tras dejar el alcohol: ya firmó

Había caído en el vicio del alcohol y decidió darle un giro a su vida. Ahora se une a la política y sorprende a todos tras retirarse del fútbol.
El exfutbolista mexicano Carlos "Gullit" Peña ha decidido dar un giro radical a su vida personal y profesional. Tras alejarse definitivamente de las canchas, el exmediocampista sorprendió a la opinión pública al anunciar su incursión en la política.
Durante la mejor época de su carrera, Peña fue una de las figuras indiscutibles del fútbol mexicano. Bajo las órdenes del director técnico Gustavo Matosas, el jugador fue pieza clave para que el Club León consiguiera el tan ansiado ascenso a la Primera División en el año 2012.
Su gran nivel dentro del terreno de juego no se detuvo ahí. Posteriormente, el mediocampista conquistó con el equipo esmeralda el histórico bicampeonato de la Liga MX, al ganar de forma consecutiva los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.
Gracias a sus destacadas actuaciones, el futbolista llamó la atención de grandes instituciones. En los años siguientes defendió las camisetas de equipos de gran convocatoria como las Chivas de Guadalajara, Cruz Azul e incluso el Rangers de Escocia en el balompié europeo.
Sin embargo, su carrera comenzó a verse seriamente afectada por problemas personales y el consumo de alcohol. Estas situaciones le generaron numerosas polémicas fuera de las canchas y repercutieron negativamente en su rendimiento deportivo.
En un esfuerzo por relanzar su trayectoria y mantenerse activo, el jugador probó suerte en varios países. Entre sus últimas experiencias internacionales destacó su llegada al fútbol hondureño, donde jugó para el Vida de La Ceiba.
Pese a sus constantes esfuerzos por recuperar la brillantez de sus mejores años en León, Peña no logró volver a su máximo nivel. Ante este panorama, el exfutbolista tomó la decisión de retirarse de manera profesional del fútbol en 2024.
Hoy, a sus 36 años, Peña ha iniciado una nueva etapa con la intención de dejar atrás los excesos del pasado. Su nuevo objetivo está en la política de León, Guanajuato, la ciudad donde vivió los momentos más gloriosos de su carrera deportiva.
De acuerdo con reportes locales e información de La Silla Rota Guanajuato, el exdeportista formalizó su registro en el proceso interno del partido Morena. Con este paso, busca abrirse camino para competir por la presidencia municipal de León.
Las elecciones municipales en las que Peña aspira a participar están programadas para llevarse a cabo en junio de 2027. El proyecto representa un reto completamente nuevo e inesperado dentro de su trayectoria personal.
De manera específica, el exfutbolista pretende integrarse al proceso de selección de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en esa localidad.
Ramón Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó públicamente la intención del exmediocampista de formar parte del proceso interno del partido.
No obstante, el camino no será sencillo para el exdeportista. En esta contienda interna participan figuras políticas que cuentan con amplia experiencia en cargos públicos, por lo que Peña deberá competir directamente para ganarse el respaldo de la organización.
Por ahora, su registro formal aún debe ser evaluado y aprobado por los integrantes y comisiones de Morena antes de que pueda obtener una eventual postulación para gobernar la ciudad de León. Así es como el "Gullit" Peña busca transformar su historia y escribir un nuevo capítulo lejos de los balones.