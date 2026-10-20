En Costa Rica alucinan: el golazo de Alex López con Sporting ¡Una vaselina de primera!

El mediocampista hondureño Alex López firmó una genialidad en la jornada costarricense al anotar un espectacular gol de vaselina al minuto 7 para el Sporting San José. En un partido vibrante y cargado de emociones frente al Inter de San Carlos, el catracho demostró su gran categoría al definir de primera intención y desde un ángulo sumamente complicado. Pese al golazo del catracho, el compromiso finalizó con un entretenido empate 3-3. Con esta anotación, López llega a tres goles en ocho partidos disputados durante la presente campaña con el Sporting FC. El volante catracho atraviesa por un gran momento de forma y se ha consolidado como una pieza inamovible en los esquemas tácticos del director técnico Andrés Carevic, partiendo siempre como titular y siendo el cerebro de la escuadra albinegra.

El conjunto de Sporting se ha convertido en una de las mayores sorpresas del torneo, afianzándose en la tercera casilla de la tabla de posiciones tras disputar 12 fechas. La escuadra costarricense suma 21 unidades y mantiene un ritmo sólido, manteniéndose muy cerca de los puestos de honor del campeonato local. El éxito del club no solo pasa por la figura de Alex López, sino también por el valioso aporte de la legión hondureña. El equipo cuenta entre sus filas con los catrachos Carlos Pineda y José Mario Pinto, quienes junto a López han sido fundamentales para mantener al club peleando en lo más alto de la clasificación general. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Actualmente, el Sporting solo es superado en la tabla por el Deportivo Saprissa y el Cartaginés, planteles que comparten el liderato de la competencia con 24 puntos cada uno. La gran campaña de los dirigidos por Carevic refleja el excelente trabajo colectivo y la efectividad que han mostrado a lo largo del certamen. Esta destacada actuación de Sporting desplaza al cuarto lugar a la Liga Deportiva Alajuelense, equipo que marcha con 19 unidades previo a su compromiso frente a Motagua por la Copa Centroamericana. Con este resultado, Alex López y la legión catracha reafirman su impacto positivo y siguen siendo grandes protagonistas en el fútbol costarricense.