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Debut y golazo: así fue el histórico tanto de Dereck Moncada en la Conference League

Con 18 años, el futbolista hondureño se convirtió en el más joven de la historia en jugar una competición de la UEFA. Marcó su séptimo tanto de la temporada.

15 de octubre de 2026 a las 12:27

El nombre de Dereck Moncada sigue resonando con fuerza en el viejo continente. Con tan solo 18 años, el joven delantero originario de Talanga, Francisco Morazán, se convirtió en el héroe de la jornada para el FC Lugano, al comandar la emocionante victoria de 3-2 sobre el histórico Estrella Roja de Serbia en la UEFA Conference League.

El encuentro, disputado con alta intensidad, parecía cuesta arriba para el conjunto suizo. Sin embargo, el partido dio un vuelco drástico con la entrada al terreno de juego del atacante hondureño, quien una vez más demostró que su impacto desde el banquillo es letal. Fue el primer juego que disputó en la fase de liga, ya antes había tenido minuto en las preliminares.

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Moncada saltó al campo con la misión de inyectar profundidad y orden al ataque del Lugano. No tuvo que esperar demasiado para justificar su ingreso: apenas 11 minutos después de pisar el césped, el artillero catracho hizo gala de su talento innato.

Corría el minuto 84 del compromiso cuando el marcador reflejaba un desfavorable 2-1 a favor de los serbios. Fue entonces cuando Moncada apareció con un espectacular golazo para sentenciar el empate parcial de 2-2. Con una definición magistral que dejó sin opciones al guardameta rival, el joven de 18 años firmó su primer tanto en competiciones europeas (Conference League), desatando la euforia en el banquillo y consolidándose como una de las buques insignia del equipo.

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La anotación del hondureño encendió la chispa definitiva para el Lugano, que minutos más tarde completaría una remontada de infarto para sellar el definitivo 3-2 y sumar tres puntos de oro en el certamen continental.

Con esta actuación consagratoria, Dereck Moncada eleva su cuota personal a 7 goles en la presente temporada con el FC Lugano, confirmando su momento dulce y consolidándose por méritos propios como el mejor futbolista hondureño en la actualidad.

Su madurez táctica, capacidad de desequilibrio y olfato goleador a una edad tan temprana reafirman que el futuro del atacante catracho no tiene techo. El legionario hondureño no solo vive el presente como una realidad innegable en el fútbol europeo, sino que se perfila como la gran esperanza y el estandarte de la nueva generación del balompié nacional.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Formando parte de las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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