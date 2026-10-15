Luis Palma jugó todo, pero Lech Pozan fue castigado en la Europa League

El conjunto alemán no tuvo piedad de los locales y resolvió el compromiso con autoridad. Un doblete del atacante checo Patrik Schick y anotaciones adicionales de Malik Tillman y Ibrahim Maza liquidaron las aspiraciones del cuadro polaco, que ante su afición no encontró respuesta para frenar el poderío del rival.

El Lech Poznań continúa pagando un precio muy alto en el arranque de la Europa League. El vigente campeón polaco sufrió este jueves su segundo tropiezo consecutivo en la fase de liga tras caer categóricamente por 0-4 jugando en su propio estadio ante el Bayer Leverkusen de Alemania.

Más allá del resultado en el marcador, las consecuencias en la tabla general son sumamente dolorosas. Tras este tropiezo, el Lech Poznań cayó hasta la última posición del torneo (puesto 36), colocándose como el peor equipo de la competición en el inicio del certamen continental.

Las estadísticas reflejan con dureza la crisis internacional del club: acumulan dos derrotas en dos jornadas, no han logrado marcar un solo gol y ya suman siete tantos encajados. Esta paupérrima diferencia de goles es, precisamente, el factor principal que los mantiene en el fondo de la clasificación general.

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En el plano individual, el atacante hondureño Luis "El Bicho" Palma saltó como titular y disputó 90 minutos. El legionario catracho tuvo un desempeño correcto en la distribución con 27 pases acertados de 25 intentos, nueve de ellos en el último tercio y uno clave, además de generar dos remates al arco, uno desviado y otro con dirección a portería.

A pesar del trago amargo en el plano europeo, el equipo debe dar vuelta a la página rápidamente y concentrarse en el ámbito local. En la Ekstraklasa polaca la realidad es opuesta, ya que marchan en el tercer lugar con 22 puntos, a solo tres unidades del líder Górnik Zabrze y con un partido pendiente por disputar.

El calendario no da tregua al Lech Poznań, que este domingo 18 de octubre enfrentará al Korona Kielce por el torneo de liga. Posteriormente, el jueves 22 de octubre recibirán en casa al Sunderland en la tercera fecha de la Europa League, donde estarán totalmente obligados a sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.