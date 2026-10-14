Antony Cruz tras debutar con Platense y recordar a su madre: “Se fue a España para darme lo mejor"

Antony “Namasigüe” Cruz apenas tiene 16 años, pero ya comenzó a escribir su propia historia en el fútbol hondureño. En octubre de 2026, el joven mediocampista cumplió uno de sus grandes sueños al debutar con el primer equipo del Platense FC, que venció 2-1 al Juticalpa FC en la novena jornada de la Liga Nacional. Detrás de esos primeros minutos en la máxima categoría hay sacrificios, kilómetros recorridos en autobús y una motivación que tiene nombre y apellido: su madre, quien vive en España desde hace aproximadamente cinco años. “Fue una alegría enorme, la verdad, porque a mi corta edad debutar cuesta, pero eso es todo lo que he hecho, la verdad, todo día a día”, expresó el futbolista tras charlar con DIARIO DIEZ.

La oportunidad llegó gracias a la confianza del entrenador Raúl Cáceres, quien decidió ascenderlo desde las reservas. Sin embargo, el camino de Antony hasta el primer equipo no ha sido sencillo. El mediocampista vive con sus dos hermanos en Choloma y debe trasladarse por su cuenta para entrenar con el Tiburón. “Siempre me he ido yo solo en bus, nunca nadie me ha ido a dejar. Yo voy solo en bus y el esfuerzo que he hecho, la verdad, individualmente”, relató sobre una rutina que forma parte de su sacrificio diario para abrirse camino en el fútbol profesional.

Cada viaje también representa un gasto para el joven futbolista, quien explicó que paga entre 55 y 60 lempiras para trasladarse desde La López hasta Puerto Cortés. A esa cantidad debe sumarle el regreso a casa, aunque en ocasiones recibe ayuda para completar el recorrido. “El bus me cobra 55 lempiras o 60”, contó Antony al explicar una de las dificultades que enfrenta para cumplir con sus compromisos deportivos. Para él, levantarse temprano, viajar solo y llegar a los entrenamientos es parte del precio que está dispuesto a pagar por alcanzar sus objetivos. Pero si hay alguien a quien recuerda en cada paso de su carrera es a su madre. Ella se marchó a España buscando mejores condiciones para su familia y, desde entonces, la distancia ha sido una de las pruebas más difíciles para Antony. Cuando le preguntaron quién vino a su mente al debutar, no dudó en mencionarla y recordar todo lo que hizo por él. “Pues la verdad, a mi madre, todo el esfuerzo que ella hizo. Se fue a España para que nosotros estuviéramos bien, para darme lo mejor a mí”, manifestó el joven, dejando claro que su estreno en Primera División también fue una manera de honrar el sacrificio de ella. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La ausencia de su madre se sintió especialmente el día de su debut, pues no pudo acompañarlo desde las gradas. Debido a la diferencia horaria, ella se comunicó con él hasta el día siguiente y le hizo saber lo orgullosa que estaba. Antony también recordó que su madre ha estado presente en los momentos buenos y malos, aunque sea a la distancia. Su mayor ilusión es volver a reunirse con ella después de tantos años separados. “Primero Dios, yo la voy a volver a ver y vamos a estar juntos”, expresó con esperanza, mientras aguarda que puedan concretarse las condiciones para reencontrarse.

La disciplina de Antony tampoco termina cuando acaba el entrenamiento de Platense. El joven debe combinar el fútbol con sus estudios y cumplir una agenda que comienza de madrugada. “Me levanto en la mañana a las cinco, hay veces que a las cuatro, y voy al entrenamiento”, contó. Después de trabajar con el primer equipo, regresa a casa para comer y bañarse antes de trasladarse nuevamente a entrenar en el centro piloto. Además, cursa octavo grado, pues explicó que los dos años de pandemia afectaron su avance escolar. A sus 16 años, su vida se divide entre las aulas, el autobús y las canchas, con la esperanza de que ese esfuerzo lo lleve cada vez más lejos.

En su recorrido también han sido importantes las personas que creyeron en sus condiciones. Antony agradeció al entrenador Raúl Cáceres por darle la oportunidad de debutar y recordó el respaldo de sus compañeros, quienes lo animaron antes y durante su participación. “Yo estaba en la banca y me daban ánimos todos, me daban confianza”, relató sobre el apoyo recibido dentro del plantel. También destacó a Luis Hernández, quien lo acompañó a una visoría del Platense Reserva, y al profesor Kalucha Fernández, de la academia donde comenzó a formarse desde pequeño. “Él ha estado conmigo. Con él fui a la visoría del Platense Reserva y entonces él me ha apoyado mucho, la verdad. Y le agradezco también”, afirmó.

Aunque su debut representa un paso importante, el mediocampista tiene claro que todavía queda mucho por recorrer. Entre sus principales objetivos está llegar a la Selección Mayor de Honduras y probar suerte en el extranjero. Como referentes, mencionó a Deiby Flores, Casemiro y Moisés Caicedo, jugadores de quienes busca aprender para seguir creciendo en su posición de contención. Su ambición, sin embargo, va acompañada de humildad y de la conciencia de que necesita continuar trabajando. “Yo sigo trabajando porque siento que eso es algo bonito, pero todavía no es nada. Yo quiero seguir esforzándome para lograr mejores cosas”, aseguró el futbolista del conjunto porteño.